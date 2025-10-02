Suscríbete a
ABC Premium

Moreno rechaza la tesis de un «superdomingo» y anuncia que agotará la legislatura en Andalucía

El presidente de la Junta afirma en Fuengirola que su objetivo es llegar a junio de 2026 y «completar» su agenda de gobierno

Antonio Sanz: «La intención del presidente es agotar la legislatura y rematar la faena»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la ampliación del centro de salud de Los Boliches
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la ampliación del centro de salud de Los Boliches Junta de Andalucía
Alejandro Trujillo

Alejandro Trujillo

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha zanjado este jueves 2 de octubre la especulación sobre un «superdomingo» autonómico en marzo de 2026. «No sé lo que harán otros, yo intentaré aguantar hasta el final de la legislatura ... », ha asegurado a los medios en el municipio malagueño de Fuengirola. Ha recordado que las últimas autonómicas andaluzas fueron en junio de 2022 y que «tocan» de nuevo en junio de 2026.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app