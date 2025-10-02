Moreno rechaza la tesis de un «superdomingo» y anuncia que agotará la legislatura en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha zanjado este jueves 2 de octubre la especulación sobre un «superdomingo» autonómico en marzo de 2026. «No sé lo que harán otros, yo intentaré aguantar hasta el final de la legislatura ... », ha asegurado a los medios en el municipio malagueño de Fuengirola. Ha recordado que las últimas autonómicas andaluzas fueron en junio de 2022 y que «tocan» de nuevo en junio de 2026.

La hipótesis del «superdomingo» ha circulado en las últimas horas por informaciones sobre posibles adelantos en otras comunidades. En Extremadura, la presidenta María Guardiola ha vinculado un eventual anticipo al bloqueo de los Presupuestos de 2026. En Aragón, Jorge Azcón ha mostrado confianza en sacar adelante sus cuentas, lo que rebajaría el escenario de comicios adelantados. Moreno no ha entrado en los planes de otros gobiernos autonómicos y ha puesto el foco en Andalucía.

El mensaje de San Telmo es continuidad. El presidente ha reiterado que su prioridad es culminar los compromisos marcados al inicio del mandato y no desordenar el curso político con una convocatoria anticipada.

En ese marco, la sanidad se ha consolidado como uno de los ejes que el Gobierno andaluz quiere blindar en este último tramo de legislatura. La Junta ha priorizado grandes actuaciones en las ocho provincias, con especial peso en Málaga y Sevilla, pero también con proyectos en Huelva y Almería.

El nuevo hospital de Málaga, que contará con 815 habitaciones, 48 quirófanos y 80 camas UCI, avanza en su licitación y se perfila como la mayor inversión sanitaria de la comunidad. A este proyecto se suma la ampliación del Hospital Costa del Sol, que ya presta servicio en áreas de cirugía mayor ambulatoria e incorpora 37 nuevas camas de hospitalización.

En paralelo, en Huelva está en marcha el Hospital Materno-Infantil, licitado por 85 millones de euros con un plazo de obra de 36 meses. En Almería, el Hospital de Alta Resolución de Roquetas de Mar encara su fase final de construcción, mientras que en Sevilla se consolida la recuperación del Hospital Militar.

Según la Consejería de Salud, el plan autonómico de infraestructuras ha movilizado 2.892 millones de euros desde 2019, con más de 1.800 actuaciones, entre ellas 19 nuevos centros de salud y 10 consultorios. A ello se suma el Plan de Garantía Sanitaria, que mantiene en marcha medidas para reducir demoras y que ha permitido publicar datos de listas de espera en junio de 2025, con una evolución a la baja respecto a los picos de 2023.

Junto a la sanidad, el agua se mantiene como otro pilar fundamental de gestión en Andalucía. Entre 2019 y 2025, la Junta cifra casi 2.000 millones de euros movilizados, con 102 obras activas repartidas por las ocho provincias y un valor conjunto de más de 640 millones. Además, los cuatro Decretos de Sequía aprobados en este tiempo han supuesto más de 500 millones de euros y han permitido incrementar los recursos hídricos disponibles en 208 hectómetros cúbicos anuales.

Las actuaciones se extienden por toda la comunidad. En Málaga, la Junta ha reactivado la desaladora de Marbella, que alcanza los 20 hectómetros cúbicos al año tras una inversión de 8 millones, y ha licitado por 39 millones la nueva ETAP del río Verde. También destacan los nuevos colectores en Fuengirola y San Pedro de Alcántara. En Almería, los proyectos se concentran en el sistema del Almanzora y en la modernización de regadíos.

Estas obras se completan con planes de depuración y conducciones en provincias como Sevilla y Córdoba. Desde San Telmo se subraya que la coordinación con ayuntamientos y diputaciones resulta esencial para acompasar las inversiones al crecimiento demográfico y a la presión estacional que vive buena parte del territorio andaluz.

La financiación autonómica es el tercer frente que Andalucía quiere llevar hasta el final del mandato. Moreno ha reclamado en distintas ocasiones que cualquier revisión del modelo se aborde de forma multilateral. La Junta sostiene que los acuerdos singulares con otras comunidades generan asimetrías y comprometen la suficiencia de servicios esenciales.

Los ejes

El encaje de estos tres ejes, sanidad, agua y financiación, vertebra el discurso con el que el Ejecutivo andaluz llega al último tramo de legislatura. En clave electoral, el mensaje lanzado desde Fuengirola se alinea con lo defendido por Moreno desde el verano: estabilidad, cumplimiento de plazos y evitar convertir Andalucía en pieza de tácticas nacionales. El «superdomingo» puede ordenar calendarios en otros territorios; en Andalucía, ha subrayado, el calendario no se tocará salvo causa mayor.

Con su declaración en Málaga, Moreno busca cerrar el debate en Andalucía. La conclusión es nítida: completar la legislatura, concluir las obras estratégicas y encarar las urnas cuando «toca». Mientras otros territorios barajan adelantos en función de la aritmética de sus Presupuestos, el Gobierno andaluz prioriza estabilidad institucional y ejecución. La fecha marcada es junio de 2026, con la sanidad, el agua y la financiación como banderas de cierre de mandato.