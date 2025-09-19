Suscríbete a
Moreno desafía a la UE y pide que paralicen sus presupuestos: «Sería un mazazo total»

El presidente andaluz pide «una revolución de alcaldes y presidentes» contra las cuentas europeas

Juanma Moreno reclama en Europa más recursos para las regiones

Moreno con la presidenta del comité de las regiones en Copenhage
Moreno con la presidenta del comité de las regiones en Copenhage EFE
J. J. Madueño

J. J. Madueño

Málaga

Juanma Moreno ha pedido en el Comité de las Regiones paralizar los presupuestos europeos que se están elaborando. «Europa no puede avanzar si se rompe ese principio fundamental de la cohesión», ha señalado el presidente andaluz, quien ha avisado de que en esa materia el ... Comité Europeo de las Regiones y Ciudades va a mantener una «posición frontal y radical» en defensa de los «principios más elementales de la Unión».

