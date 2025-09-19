Moreno desafía a la UE y pide que paralicen sus presupuestos: «Sería un mazazo total»

Juanma Moreno ha pedido en el Comité de las Regiones paralizar los presupuestos europeos que se están elaborando. «Europa no puede avanzar si se rompe ese principio fundamental de la cohesión», ha señalado el presidente andaluz, quien ha avisado de que en esa materia el ... Comité Europeo de las Regiones y Ciudades va a mantener una «posición frontal y radical» en defensa de los «principios más elementales de la Unión».

La Conferencia de Presidentes que se está celebrando en Copenhague (Dinamarca) ha acogido un debate sobre el Marco Financiero Plurianual, donde se refleja el presupuesto a largo plazo de la UE y la previsión de financiación para programas y acciones en todos los ámbitos de actuación, como la agricultura o las políticas regionales, entre otros.

En ese contexto, se han analizado dos cuestiones que resultan de especial importancia para las regiones como Andalucía: la dotación de la PAC y la posible recentralización de los fondos de cohesión. Según la propuesta del futuro presupuesto de la UE se plantea una única planificación por cada Estado miembro, lo que, a juicio del presidente andaluz, rompería el vínculo directo entre la propia Unión con sus regiones y ciudades.

Y ahí Juanma Moreno propone un desafío. El presidente andaluz está dispuesto a «impulsar una revolución de alcaldes y presidentes regionales». «Que todos ellos trasladen sus inquietudes, no solamente a la ciudadanía, para tener el respaldo de los ciudadanos, sino también a los gobiernos nacionales, para que éstos tomen cartas en este momento en que se están haciendo los presupuestos», ha añadido Moreno que pide «un reparo importante» y «paralizarlos».

«Sería un mazazo total a la Política Agraria Común (la PAC), para los fondos de cohesión en materia de infraestructura, para la innovación, la investigación y en muchas materias que para nosotros son esenciales«, ha afirmado Moreno.

En este sentido, ha explicado que Andalucía es conscientes de que el propio presupuesto «tiene que evolucionar». «Estamos de acuerdo, además, en que haya mayor simplificación y menos burocracia, que es uno de los objetivos que ha marcado la Comisión y nos parece razonable», ha apuntado Moreno, que por contra pide «cambiar algunas cuestiones en materia de reforzar la ciberseguridad y la seguridad de la protección civil ante las emergencias, y la propia seguridad en defensa«.

«Pero por encima de todo eso lo que no queremos es que nos relegue, como hay alguna intención por parte de algunas autoridades europeas y por parte de algunos países miembros«, ha advertido el presidente, quien dice que ahí va a estar »la clave de hacia dónde quiere caminar Europa«.

Para Moreno se trata de dilucidar si se sigue trabajando hacia esa Europa descentralizada, de los ciudadanos o caminar hacia otra senda, que pase por «romper el espíritu europeo, un proyecto y una forma de trabajar que ha sido clave del éxito de Europa».

Alianza con García-Page

Por eso, Moreno ha realizado un llamamiento a seguir «haciendo las cosas bien» y que la Comisión y el Parlamento «sigan escuchando a las regiones y a las ciudades«. Del mismo modo, defiende el papel que juega el Comité de las Regiones y las Ciudades como »una institución fundamental« en la transformación y la evolución que tiene que vivir Europa. Entre los retos planteados ha expuesto las guerras comerciales, las guerras híbridas y las guerras militares.

Moreno cree que contará con el respaldo del resto de la regiones de Espaaña para este desafío. «Todas las comunidades gobernadas por el PP están absolutamente alineadas y hoy mismo hemos visto al presidente de Castilla-La Mancha, al socialista Emiliano García-Page, que se ha manifestado en la misma línea«, ha señalado Moreno.

El presidente andaluz ha explicado que no hay discordia entre PSOE y PP en Europa. A este respecto ha señala que «coincide al 100%» con planteamiento de la presidenta del Comité de las Regiones, Kata Tuttö, que es del Partido Socialista Europeo. «Ambos coincidimos en el 100% de esas reivindicaciones», ha apuntado Moreno.