SALUD

María Jesús Montero usa un homenaje a las víctimas de la Guerra Civil para criticar a la Junta de Andalucía por los cribados del cáncer de mama

«Es inadmisible que algunos intenten relativizar la vida, aunque sea de una de nosotras», señala la líder del PSOE-A

Antonio Sanz le afea a la ministra de Sanidad que «amenace a Andalucía» y tape «el espectáculo del PSOE» con sus cribados de cáncer

María Jesús Montero, en el acto de la cárcel de La Ranilla de Sevilla
María Jesús Montero, en el acto de la cárcel de La Ranilla de Sevilla RAÚL DOBLADO
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

¿Qué tiene que ver el recuerdo a las víctimas de la Guerra Civil con la crisis de los cribados del cáncer de mama? La respuesta a la pregunta le corresponde a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ... que ha aprovechado este sábado un acto sobre Memoria Democrática con motivo del 'Día de Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura' celebrado en la cárcel de la Ranilla, la antigua prisión provincial de Sevilla, para criticar que «es inadmisible que algunos intenten relativizar la vida, aunque sea de una de nosotras».

