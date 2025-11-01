María Jesús Montero usa un homenaje a las víctimas de la Guerra Civil para criticar a la Junta de Andalucía por los cribados del cáncer de mama

¿Qué tiene que ver el recuerdo a las víctimas de la Guerra Civil con la crisis de los cribados del cáncer de mama? La respuesta a la pregunta le corresponde a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ... que ha aprovechado este sábado un acto sobre Memoria Democrática con motivo del 'Día de Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura' celebrado en la cárcel de la Ranilla, la antigua prisión provincial de Sevilla, para criticar que «es inadmisible que algunos intenten relativizar la vida, aunque sea de una de nosotras».

«Cualquier programa que defienda nuestra vida es importante», ha añadido la también vicepresidenta primera del Gobierno de España, que a renglón seguido ha defendido que «no se puede banalizar las consecuencias que tiene algo que no se puede titular de fallo porque es el colapso que tienen nuestros servicios públicos con motivo de la falta de apuesta, de la privatización, del modelo distinto que no apuesta por políticas públicas de este PP».

El comentario de Montero ha venido al caso de la intervención reciente de una concejala del PP de Hinojos que le restó importancia en un pleno a los errores en los diagnósticos, y criticó que el «ruido» lo generase un problema con «el 1 por ciento de las mujeres» que se someten al programa de detección precoz del mal oncológico en el pecho.

Según Montero, «nos parece indignante que se pueda trasladar que, total, si se trata de no sé cuántas vidas». «No, una sola justifica un programa, una sola justifica un sistema sanitario de calidad que permita que nos sintamos seguras y nuestros compañeros seguros ante la enfermedad, que es la vulnerabilidad del ser humano», ha incidido.

Presupuesto para exhumar restos mortales

A continuación de su mención a las disfunciones en los cribados del cáncer de mama, la ministra de Hacienda le ha reclamado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, «un presupuesto digno que permita exhumar a aquellos que sabemos dónde están y que permita buscar a todos aquellos que todavía no sabemos en qué lugar se encuentran».

Así lo afirmó Montero este sábado en el acto de Memoria Democrática con motivo del Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura celebrado en la cárcel de la Ranilla, la antigua prisión provincial de Sevilla, en el que además solicitó a Moreno «el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y que la Junta de Andalucía reciba a las asociaciones 'memorialísticas'».

«Es de vergüenza nacional que, sabiendo que hay 2.700 personas en una fosa, no tengamos la dignidad de sacar a esas personas, de entregarlas como reparación a sus seres queridos para que le den la sepultura o lo que cada uno considera bien darle», ha lamentado.

«No sólo es por la ultraderecha, que sopla fuerte y que quiere olvidar todo este pasado, sino también el PP que reescribe una y otra vez la historia, que no quiere justamente atender a esa justicia social de reparación, ni hacer esa reivindicación de que nunca más se pueden producir circunstancias, acontecimientos de este tipo», criticó la vicepresidenta.