María Jesús Montero sólo pide explicaciones cuando baja de Despeñaperros

A María Jesús Montero le inspiran los aires de transparencia al pasar por Despeñaperros. Para la ministra pisar Andalucía es una reconversión. Es cuando se coloca la chaqueta de secretaria general del PSOE-A cuando le entran las ganas de conocer explicaciones sobre asuntos ... espinosos. En Sevilla, este viernes, se ha dado un ejemplo. María Jesús Montero ha cargado contra la Juanma Moreno por la crisis de los cribados del cáncer de mama. De este modo, ha pedido unas explicaciones que ella, sobre los escándalos que rodean al Gobierno de España, no tiene intención de dar.

La ministra de Hacienda y candidata socialista a la Junta de Andalucía, ha aseverado que los cribados son una «crisis sanitaria sin precedentes» en la que Andalucía lleva «más de 20 días inmersa». «Es un insulto llamar a esto un error, porque es la vida de muchas personas la que hay que seguir y estudiar para que, llegando a tiempo, podamos curar las enfermedades», ha apuntado Montero.

En este sentido, ha reprochado que Juanma Moreno, «después de un debate general» en el Parlamento y «tras una sesión de control» en el Pleno, «no ha explicado, a estas alturas, qué ha pasado». «Es inaudito que no sepamos todavía qué ha ocurrido», ha añadido la ministra de Hacienda, antes de rematar que «la Junta de Andalucía sigue sin dar ningún tipo de explicación respecto a esta cuestión».

«¿Qué es lo que ha ocurrido?», ha insistido en preguntar entonces María Jesús Montero, que también se ha cuestionado «qué está pasando en el sistema de salud» andaluz, y ha añadido que «esto ha sido la punta del iceberg». «Si con el cáncer ocurre esta situación, imagínese con las enfermedades que 'a priori' no son tan graves», ha comentado la vicepresidenta, que ha dicho que Juanma Moreno «no saben gestionar el sistema sanitario y que está en una deriva de privatización».

La exigencia contrasta con lo que práctica dentro del Gobierno de Pedro Sánchez, en los días que en los que está por encima del Paso de Despeñaperros. Entonces, las explicaciones sobre los escándalos que salpican al Gobierno del que es vicepresidenta son callados.

Montero no habla del fraude a la Hacienda Pública por el que está investigado el hermano del presidente del Gobierno, que fijó su residencia en Portugal, sin vivir allí, para supuestamente evadir impuestos. Tampoco habla de los escándalos de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ni de las acusaciones sobre su 'número dos' en Hacienda por sus presuntos vínculos con la trama de Cerdán, Koldo y Ábalos.

Por su puesto, tres nombres que la vicepresidenta del Gobierno no pronuncia, pese a haber tenido un contacto estrecho con ellos por haber sido Cerdán y Ábalos secretarios de organización del PSOE con los que salió al balcón de Ferraz a celebrar y, en el caso de Ábalos, ministro de Transportes.

Nada sobre ellos, ni sobre sus desmanes. No afea ni reprocha el uso de las mujeres como ganado o el consumo de prostitución que se narra en los audios desvelados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ni el supuesto pago de todo eso con dinero público fiscalizado, en teoría, por el Ministerio de Hacienda.

La ministra de Hacienda calla cuando se habla de sobres con dinero en efectivo en la sede de Ferraz o cuando Aldama dice que entregaba grandes cantidades en bolsas de basura para financiar al PSOE de forma ilegal. No dice nada de estos supuestos fraudes, ni de si Hacienda los investiga o los ha investigado. Ya ni mucho menos entra en temas como los fallos de las pulseras antimaltrato, que pusieron en peligro a las mujeres víctimas de violencia machista. Ahí no es candidata, ahí no interesan las explicaciones.