María Jesús Montero sólo pide explicaciones cuando baja de Despeñaperros

La vicepresidenta ha afeado a Juanma Moreno que «no haya explicado» lo que ha ocurrido con los cribados del cáncer del mama

La ministra de Hacienda calla con los sobres en efectivos repartidos en Ferraz o con las acusaciones de financiación ilegal de su partido

María Jesús Montero en Sevilla este viernes
María Jesús Montero en Sevilla este viernes María Guerra
J. J. Madueño

J. J. Madueño

Málaga

A María Jesús Montero le inspiran los aires de transparencia al pasar por Despeñaperros. Para la ministra pisar Andalucía es una reconversión. Es cuando se coloca la chaqueta de secretaria general del PSOE-A cuando le entran las ganas de conocer explicaciones sobre asuntos ... espinosos. En Sevilla, este viernes, se ha dado un ejemplo. María Jesús Montero ha cargado contra la Juanma Moreno por la crisis de los cribados del cáncer de mama. De este modo, ha pedido unas explicaciones que ella, sobre los escándalos que rodean al Gobierno de España, no tiene intención de dar.

