Montero sigue de Feria aunque se saltó la de Sevilla

La vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, sigue de ronda por las ferias de Andalucía. Como los turroneros, la socialista andaluza ha recorrido ya algunas de las fiestas típicas de la comunidad. Casi todas menos una, la de Sevilla.

Este sábado le ha tocado la de Córdoba que tiene lugar estos días. La líder de los socialistas andaluces ha protagonizado este sábado un paseo por las fiestas de la ciudad de la Mezquita. Aunque no se ha vestido de flamenca, Montero se ha puesto una flor en el pelo como hizo hace unos días para visitar la Feria de Cataluña.

Ha sido una visita con anuncio y fotos en las redes sociales. Montero ha acudido a la inauguración de la caseta del PSOE, ha recorrido el recinto ferial, se ha dejado fotografiar y ha protagonizado un acto público en Córdoba.

La socialista, que se desplaza cada fin de semana a Andalucía a protagonizar actos públicos del partido, se dejó ver hace unos días por otra fiesta andaluza: en este caso Los Patios de Córdoba, donde protagonizaba otro acto público y elogiaba la belleza patrimonial de la fiesta cordobesa.

Y también se dejaba ver en otra Feria. En este caso la de Cataluña. Hasta Barcelona se desplazaba y recorría el reciento ferial con el que los andaluces afincados en Cataluña celebran su propia Feria. Montero, que estuvo acompañada del presidente de la Generalitat, Salvado Illa, estuvo recorriendo el real, se tomó una copita e incluso bailó por sevillanas. Lo hizo también ataviada con una flor en el pelo.

Sin embargo, la presencia de Montero en estas ferias contrasta con la ausencia, al menos de forma pública, de la sevillana en la Feria de Sevilla. Durante la semana de la Feria de Sevilla Montero no se dejo ver en ningún momento ni hizo ninguna convocatoria pública como ha hecho en otras fiestas andaluzas y como hacía años atrás en su tierra. En pasadas ediciones Montero solía pasear por el Real de Los Remedios e incluso acudía a recepciones de algunas casetas. Este año no lo ha hecho y sólo, según recalcaban desde el PSOE-A, ha visitado la fiesta de su ciudad de forma privada.

¿Qué le paso a María Jesús Montero con la Feria de Sevilla?, ¿Por qué la sevillana no quiso aparecer (al menos de forma pública) en las fiestas de su tierra en las que otros años se dejaba ver y fotografiar?, ¿Por qué no quiere fotografiarse en la fiestas de su ciudad?, ¿Está relacionada su ausencia pública con el hecho de que las encuestas sobre intención de voto no sean favorables a los socialistas andaluces? Demasiadas preguntas sin respuesta.