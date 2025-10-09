Suscríbete a
Montero y el PSOE impulsan una causa general con los cribados de cáncer al incluir colon y cérvix

Los socialistas repiten con la crisis del cribado del cáncer de mama la estrategia de los contratos del SAS

La Junta de Andalucía destina 12 millones de euros a reforzar el plan del cáncer de mama con 119 profesionales más

El cribado no está centralizado en Andalucía y depende de cada hospital

Parlamentarios PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía registran petición de investigación por fallos en el cribado cáncer de mama
José María Aguilera

La manida expresión ilustra a la perfección la imagen que el PSOE quiere transmitir sobre el error en los cribados del cáncer de mama. «Es la punta del iceberg», y el Gobierno andaluz, el titán marino que no lo vio, chocó y acabó ... naufragando en las gélidas aguas del Atlántico Norte. Es la punta del iceberg porque hay mucho más, y por ello el Partido Socialista, por órdenes de su lideresa María Jesús Montero, ha impulsado una causa general donde quiere incluir los procesos de cribado de los tumores en colon, cérvix y próstata.

