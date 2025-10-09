Montero y el PSOE impulsan una causa general con los cribados de cáncer al incluir colon y cérvix

La manida expresión ilustra a la perfección la imagen que el PSOE quiere transmitir sobre el error en los cribados del cáncer de mama. «Es la punta del iceberg», y el Gobierno andaluz, el titán marino que no lo vio, chocó y acabó ... naufragando en las gélidas aguas del Atlántico Norte. Es la punta del iceberg porque hay mucho más, y por ello el Partido Socialista, por órdenes de su lideresa María Jesús Montero, ha impulsado una causa general donde quiere incluir los procesos de cribado de los tumores en colon, cérvix y próstata.

La formación repite la misma estrategia que ha utilizado en el caso de las contrataciones del SAS (Servicio Andaluz de Salud), que ha llevado a la Justicia y donde hay tres gerentes del sistema sanitario investigados por presunta fragmentación de contratos para evitar los procedimientos ordinarios de contratación. Un proceso aún incipiente en el que la Junta se defiende argumentando que se actuó con celeridad, en tiempos de pandemia e inmediatamente posteriores, para salvar vidas al reducir los retrasos que provoca tanta burocracia.

El PSOE asegura que estos retrasos en los cribados de cáncer de mama por la falta de comunicación de resultados no concluyentes por parte de algunos hospitales no son errores puntuales, sino que son producto de una mala gestión de los recursos por el colapso de los servicios y las políticas de privatización.

Y creen es muy probable que afecten a protocolos similares como los de detección del tumor del colon, cérvix y hasta próstata. Los socialistas tienen «constancia» de que «no sólo está pasando» en el cáncer de mama, y por eso la comisión de investigación «no se ciñe exclusivamente» a este, sino que «se abre a otros cribados».

En el Congreso de los Diputados, la propia María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, recalcaba que por culpa del «colapso» al que el Gobierno andaluz del PP-A tiene sometido al sistema sanitario público, esto «no es más que la punta del iceberg». Y se pregunta si algo está «ocurriendo con el cribado del cáncer colon, con el cribado del cáncer de cérvix o con el cribado del de próstata».

Montero conoce al dedillo todas las esquinas del Servicio Andaluz de Salud de su anterior etapa como consejera del ramo. Es más, la actual candidata socialista a las elecciones autonómicas cambió el protocolo en 2011 para que no fuera obligatoria desde el principio la comunicación a la usuaria de un resultado no concluyente en la prueba del cáncer de mama.

Tres personas, el mismo mensaje

Es «la punta del iceberg», repite su portavoz en la Comunidad, María Márquez. A los socialistas les está llegando «información, que estamos estudiando y analizando». «Testimonios» que demostrarían que «estamos ante la punta del iceberg» de una crisis mayor, porque «no damos abasto, no tenemos la capacidad de contestar a todos los mensajes» que están recibiendo.

La última en unirse ha sido la ministra de Sanidad, Mónica García (Sumar), quien desde Madrid asegura que «el tema de las mamografías es la punta del iceberg de una estructura que está muy dañada en la sanidad pública andaluza».

El grupo socialista no oculta que siguen la estrategia ya trazada con los contratos del SAS. «En estos momentos hay dos juzgados en Andalucía, uno en Sevilla y otro en Cádiz, investigando al Gobierno de Moreno Bonilla por presunta corrupción sanitaria«, resalta Márquez, y la actual gerente del SAS, Valle García, y sus dos antecesores en el cargo van a tener que »desfilar por los juzgados« el próximo mes de noviembre »imputados« en esta investigación.

El año electoral arrancó de manera feroz, con ataques personales, insultos, descalificaciones, maniobras impúdicas, acusaciones hiperbólicas sincronizadas, medias verdades y denuncias en la justicia. Y, seguramente, esto no es más que la punta del iceberg.