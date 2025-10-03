Casi la mitad de los médicos del Servicio Andaluz de Salud secunda la huelga convocada este viernes contra el Ministerio

La huelga convocada por el Sindicato Médico de Atención Primaria (SPM) y Servicios de Urgencias Extrahospitalarias contra la reforma del Estatuto Marco propuesta por el Ministerio de Sanidad ha sido secundada por el 47,97% de los profesionales en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ... , según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Consumo.

El documento presentado por el departamento de Mónica García plantea, entre otras medidas, reducir las guardias médicas, modificar las categorías profesionales y prohibir a los jefes de servicio de la sanidad pública la posibilidad de trabajar en la privada.

La participación ha alcazado el 53,72% en Sevilla, el 50,56% en Cádiz, el 50,27% en Almería, el 48,86% en Huelva, el 48,65 en Málaga, el 39,52% en Granada, el 38,28% en Córdoba y el 34,53% en Jaén.

Por su parte, la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, se ha sumado a las críticas de los médicos al borrador del documento presentado por Sanidad. «No podemos consentir un Estatuto Marco que ha enfrentado a las distintas categorías profesionales, que invade las competencias de las comunidades autónomas y que no tiene ni una validez jurídica ni una financiación extra», ha explicado.

Rocío Hernández ha pedido disculpas a los ciudadanos andaluces que «se puedan ver afectados». Por ello ha sugerido que la ministra de Sanidad, Mónica García, también debería pedir perdón, «no solamente andaluces, sino del resto de España, porque los médicos están manifestándose contra ese Estatuto Marco del Gobierno central».

Servicios mínimos

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha establecido unos servicios mínimos para este viernes por esta huelga y serán como los de un domingo o festivo en el caso de Atención Primaria y de un festivo en el caso de las Urgencias Extrahospitalarias.

Según la orden publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en el ámbito de la atención sanitaria, se mantendrá la actividad asistencial de un día festivo y en las urgencias, los cuidados críticos y los partos, «como mínimo», la actividad propia de un domindo o festivo.

De esta forma, se prestará el 100% de aquellos servicios que habitualmente se ofrezcan en un domingo o festivo; se garantiza el 100% de las peruebas diagnósticas urgentes que se realicen en un domingo o festivo; se deberá garantizar el tratamiento a los pacientes afectados por procesos que por su mobilidad requieran una asistencia inmediata «sin romper la continuidad asistencial como son los tratamientos de radioterapia, quimioterapia, diálisis y hemodinámica; y, por último, a los Médicos Internos Residentes (MIR), «no se establecen servicios mínimos en atención a las características específicas de su relación laboral».

En las emergencias sanitarias del 061, los servicios serán los propios de un festivo. El Sindicato de Médicos de Atención Primaria (SMP) ha convocado una huelga que afecta al personal Médico de Familia y Pediatras de la Atención Primaria y Servicios de Urgencias Extrahospitalarias, así como el personal MIR correspondiente a esas especialidades que estén en ese momento desempeñando esas funciones tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario este viernes desde las 00,00 horas a las 23,59.