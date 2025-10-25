Suscríbete a
La mitad de los conductores, denunciados mientras usaban el teléfono móvil

La última gran campaña de control y vigilancia de la DGT en Andalucía confirma esta tendencia; la sanción supone la pérdida de seis puntos

Distracciones al volante: el móvil, principal culpable en accidentes mortales

José María Aguilera

José María Aguilera

La mitad de los conductores denunciados por infracciones en la carretera han sido sancionados por el uso del teléfono móvil. La tendencia se confirma. Pese a que el celular es el principal culpable de los accidentes con vehículos, al ser causa de distracción al ... volante, los usuarios no están del todo concienciados y son cazados por las autoridades en las diferentes campañas de control y vigilancia.

