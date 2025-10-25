La mitad de los conductores, denunciados mientras usaban el teléfono móvil

La mitad de los conductores denunciados por infracciones en la carretera han sido sancionados por el uso del teléfono móvil. La tendencia se confirma. Pese a que el celular es el principal culpable de los accidentes con vehículos, al ser causa de distracción al ... volante, los usuarios no están del todo concienciados y son cazados por las autoridades en las diferentes campañas de control y vigilancia.

Ahora ha sido durante el Puente del 12 de octubre, entre los días 6 y 12 de este mes. Uno de cada dos conductores han sido pillados con el teléfono mientras conducían, tal y como apuntan desde la Dirección General de Tráfico (DGT).

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, con la colaboración de numerosos ayuntamientos andaluces, han controlado 78.530 vehículos que circulaban por carreteras en estos cinco días. Así pues, han efectuado numerosos controles donde han denunciado a 1.617 conductores por realizar acciones que suponen una distracción durante la conducción, tal y como apunta el Gobierno.

Una vez más, a pesar del riesgo que conlleva y de la pérdida de seis puntos del permiso que lleva aparejada, la infracción más numerosa sigue siendo conducir sujetando con la mano el teléfono móvil, el 44,13% de las denuncias formuladas. En concreto, de las 1.645 denuncias interpuestas por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil durante esa semana, 726 lo fueron por utilizar manualmente el teléfono móvil mientras conducían, un 4,86% inferior a la estadística de la última campaña 2024.

Móvil: distracción al volante

Otra de las consecuencias que se obtiene de la campaña llevada a cabo por la DGT es la «constatación» de que siguen existiendo conductores que no hacen uso del cinturón de seguridad o niños que no llevan un adecuado sistema de retención infantil. Abrocharse el cinturón mientras se conduce, generalmente cuando han sido vistos por los agentes, es también una distracción que ha supuesto una sanción para 107 conductores (6,5% del total de denuncias).

Además, 96 conductores (5,8%) fueron sancionados por el uso de cascos o auriculares conectados a aparatos reproductores de sonido o haciendo uso de otros sistemas de navegación, distintos del teléfono móvil, una conducta que está prohibida porque también supone una distracción en la conducción.

El consumo de alcohol y drogas en los conductores también ha sido objeto de control, considerando las distracciones al volante consecuencia de las conductas asociadas a la conducción bajo este tipo de sustancias. Estos controles preventivos han permitido también detectar y sancionar a 342 conductores que, además de haber sido denunciados por cometer una distracción al volante, conducían con tasas de alcohol superiores a la permitida (el 9,3% del total de denuncias) o dieron positivo en otras drogas (el 11,5% del total de denuncias).

Distracciones que se producen en el interior del vehículo también han sido controladas por los agentes, como fumar, comer, leer documentos por parte del conductor o distracciones con otros usuarios del vehículo. Éstas han supuesto el 7,6% del total de denuncias. La distracción en la conducción es la primera causa de los accidentes mortales de tráfico. De hecho, en España aparece como factor concurrente en un 30% de los accidentes con víctimas mortales.