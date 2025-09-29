La mitad de Andalucía estará en alerta amarilla este lunes: estas son las zonas más afectadas por las lluvias Las precipitaciones afectarán a toda la comunidad con distinta intensidad; las provincias orientales afrontan riesgo de tormentas y acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora

Andalucía inicia la semana bajo la influencia de una borrasca que dejará precipitaciones generalizadas en toda la comunidad, aunque con especial incidencia en las provincias orientales. La AEMET mantiene activados avisos de nivel amarillo en Almería, Granada y Jaén por riesgo de lluvias y tormentas.

El episodio se concentrará entre las doce del mediodía y la medianoche, con una probabilidad de entre el 40% y el 70% de chubascos intensos. En las zonas afectadas —Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, Guadix y Baza en Granada y la sierra de Cazorla y Segura en Jaén— podrán acumularse hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. No se descartan tormentas con aparato eléctrico e incluso granizo puntual.

En el resto de la comunidad también se esperan precipitaciones, aunque con distinta intensidad y horarios. Málaga registrará chubascos en las últimas horas del día, mientras que Cádiz solo verá lluvias débiles por la mañana. En Huelva y Sevilla el tiempo se complicará a partir de las dos de la tarde con lluvias intermitentes, más persistentes en algunos momentos. Córdoba apenas notará los efectos de la inestabilidad, ya que las precipitaciones se reducirán a un intervalo breve entre las seis y las siete de la tarde y serán débiles.

Zonas andaluzas que estarán en alerta amarilla por tormentas este lunes Aemet

Las temperaturas descenderán ligeramente, sobre todo en el interior, dejando una sensación ya plenamente otoñal. El viento soplará flojo a moderado, aunque en áreas de tormenta podrían producirse rachas fuertes de manera puntual.

La jornada, por tanto, será de contrastes: en el occidente andaluz las lluvias tendrán un carácter pasajero, mientras que en el oriente podrían darse acumulados destacados y tormentas localmente fuertes. La evolución de la borrasca marcará si el mal tiempo se prolonga hacia el martes, aunque los modelos apuntan a una mejoría gradual a lo largo de la semana.

