Suscríbete a
ABC Premium

La ministra de Sanidad cree que el «problema» con los cribados «sigue» tras la dimisión de la consejera

Defiende que desde su departamento trabajan «para darle la vuelta al modelo fallido del PP»

Dimite la consejera de Salud por la crisis del cribado del cáncer de mama en Andalucía

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una intervención en una imagen de archivo
La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una intervención en una imagen de archivo ep

S.A.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que «el problema sigue ahí» tras la dimisión de la consejera andaluza de Salud, Rocío Hernández, por los fallos en los cribados de cáncer de mama, defendiendo asimismo que desde su departamento trabajan «para ... darle la vuelta al modelo fallido del PP».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app