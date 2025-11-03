Suscríbete a
El Ministerio de Trabajo incumple el pago de 80 millones de fondos UE para proyectos sociales

Más de 206 organizaciones sin ánimo de lucro a nivel estatal y una veintena en Andalucía siguen sin percibir el anticipo del dinero que Europa transfirió a España de Fondos Next Generation para proyectos de economía social

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante una rueda de prensa
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante una rueda de prensa ABC

Raquel Franco

Sevilla

El Ministerio de Trabajo, encabezado por la líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, incumple el pago del anticipo de 80 millones de fondos de la Unión Europea para proyectos sociales, incumpliendo el pago del anticipo para estos proyectos que debió ... hacerse en junio. Más de 206 organizaciones sin ánimo de lucro a nivel estatal y una veintena en Andalucía siguen sin percibir a estas alturas, de hecho, el anticipo de los 80 millones que Europa transfirió a España de Fondos Next Generation para proyectos de economía social (PERTE de Economía Social y de los Cuidados). El incumplimiento se produce por la infracción del artículo 18.2 de la convocatoria de la subvención en virtud del cual Trabajo se comprometía a «efectuar un pago anticipado del 70% de la ayuda total concedida, a abonar con la publicación de la resolución».

