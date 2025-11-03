El Ministerio de Trabajo incumple el pago de 80 millones de fondos UE para proyectos sociales

El Ministerio de Trabajo, encabezado por la líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, incumple el pago del anticipo de 80 millones de fondos de la Unión Europea para proyectos sociales, incumpliendo el pago del anticipo para estos proyectos que debió ... hacerse en junio. Más de 206 organizaciones sin ánimo de lucro a nivel estatal y una veintena en Andalucía siguen sin percibir a estas alturas, de hecho, el anticipo de los 80 millones que Europa transfirió a España de Fondos Next Generation para proyectos de economía social (PERTE de Economía Social y de los Cuidados). El incumplimiento se produce por la infracción del artículo 18.2 de la convocatoria de la subvención en virtud del cual Trabajo se comprometía a «efectuar un pago anticipado del 70% de la ayuda total concedida, a abonar con la publicación de la resolución».

La resolución de concesión fue dictada por la ministra de Trabajo el 16 de abril de 2025 y su publicación, tal y como indicaba el artículo 17 de la convocatoria, se realizó mediante su inserción en el espacio habilitado para el PERTE de Economía Social y de los Cuidados en la web del Ministerio de Trabajo y Economía Social. La publicación oficial y notificación fehaciente se produjo el día 18 de junio, día que por tanto debió producirse el pago del anticipo para la financiación de la ejecución de más de 200 proyectos sociales, que debían finalizar, eso sí, el 30 de septiembre.

Las ayudas de tramitación anticipada, de las que aún no se ha percibido ni este anticipo, tienen como objetivo financiar con fondos europeos Next Generation-Mecanismo de Recuperación y Resilencia proyectos innovadores que fortalezcan el empleo, la innovación, la modernización tecnológica y la inclusión social en el sector de la economía social. Las iniciativas incluyen, entre otras, generación de empleo en empresas con dificultades y apoyo a la transición sostenible e inclusiva para colectivos vulnerables.

El procedimiento de la subvención comenzó en 2023 con la publicación el día 22 de julio en BOE de las bases reguladoras (Orden TES/869/2023) de la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva para la realización de proyectos en materia de Economía Social financiados con fondos provenientes de la UE, en concreto del Mecanismo de Recuperación y Resilencia. Se enmarcan, por tanto, estas ayudas en el Plan Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de la Economía Social y de los Cuidados. Como beneficiarias podían participar cooperativas, fundaciones y cualquier otra entidad de la economía social. En diciembre de 2023 se publica en BOE el extracto de la convocatoria de tramitación anticipada, (Orden de 5 de diciembre de 2023). Después de casi un año, en noviembre de 2024, se publica la propuesta de concesión provisional.

A partir de este momento muchas de las potenciales beneficiarias se dirigen por correo electrónico al órgano instructor, a la Delegación Especial para el Impulso a la Economía Social, por la inseguridad jurídica en la que se encontraban al haberles marcado un plazo de ejecución, ( el primero, en junio de 2025), sin publicarse aún la resolución definitiva con la que esperaban el pago del anticipo para sus proyectos. «Se publicará a la mayor brevedad posible» fue la respuesta que les daban desde el Ministerio.

El 18 de junio de 2025 se notifica a las definitivas adjudicatarias la publicación de la tan esperada Resolución Definitiva de Concesión en el espacio habilitado para el PERTE en la web del Ministerio de Trabajo. A partir de aquí tenían 5 días para aceptar o rechazar y, tras ello, se debía producir el pago que a fecha actual aún no se ha producido.

Caos en la tramitación

El caos en la tramitación de estas ayudas no viene sólo porque no perciben en este momento (junio de 2025), el anticipo de estas ayudas de tramitación anticipada, de las que en 2023 se había declarado que se otorgarían con un pago anticipado del 70%, sino que las potenciales beneficiarias reciben continuas notificaciones con cambios en la fecha final de ejecución de los proyectos generándoles confusión e incertidumbre jurídica.

Según la convocatoria la fecha de finalización era junio de 2025. El 14 de mayo de 2025 la Delegación Especial para el Impulso a la Economía Social comunicó por correo electrónico que, tras la aprobación de una adenda al Plan de Recuperación, se ampliaba el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025. El 18 de junio de 2025 vuelven a enviar un correo electrónico para comunicar que el plazo de ejecución se cambiaba al 20 de agosto de 2025. Dos días después, el 20 de junio de 2025, el Ministerio emitió nueva orden fijando la fecha límite para la ejecución de actuaciones subvencionables en el 28 de septiembre de 2025 y para la presentación de justificaciones el 28 de diciembre de 2025. «Mucha gente ejecutaba pensando en diciembre y después nos adelantan a septiembre y tuvimos que acelerar en pleno verano y sin dinero», se lamentaba una de las organizaciones afectadas. Otra de las beneficiarias damnificada se queja de que «en junio nos exigen que acabemos en septiembre y el verano es más complicado», «ha sido todo un despropósito de calendario y pagos», añade.

Por tanto, a 20 de junio, las más de 200 entidades afectadas se encontraban con que tenían que acabar sus proyectos en pleno verano, con fecha límite el 30 de septiembre sin haber percibido el anticipo. «Te exigen ejecutarlo todo antes sin cumplir ellos las bases» se queja una de las fundaciones andaluzas adjudicatarias. Otra entidad adjudicataria declara que «hemos ejecutado con fondos propios, poniendo dinero contra nuestra tesorería». Incluso confiesan a ABC que lo han «ejecutado pero estamos aguantando a pulmón». «A mí me ha costado el higadillo, te generan mucha inseguridad jurídica», añade otra de las fundaciones regionales perjudicadas.

ABC ha contactado con la Secretaría de Estado de Economía Social, desde la que remiten a un correo electrónico para conocer el estado de la subvención asegurando ellos que no saben nada acerca de esto. «Seguimos trabajando para efectuar el pago del 70% de la ayuda total concedida tras la publicación de la resolución de concesión», fue la respuesta. En esta línea han ido todas las respuestas que han dado y siguen dando a las entidades beneficiarias. «Hemos escrito muchas veces y nos dicen que están en trámite», indican unas. «Nos llaman para confirmar nuestros números de cuenta y lo único que hacen es marear la perdiz», exponen otras. Incluso ya alguna de las fundaciones ha llegado a perder la esperanza reconociendo que «no dan ninguna razón por la que no pagan, ya no esperamos que nos paguen ni este año». Algunas entidades han llegado a culpar a Hacienda. «Esto debe ser algún tipo de problema con Hacienda Pública porque no es normal». Una de las beneficiarias amplía la información y declara que «la gestión la tiene Tragsa en virtud de una encomienda de gestión y los fondos los está bloqueando Hacienda».

El abogado y economista Salvador Ibáñez, en su asesoramiento a una de las fundaciones afectadas, recomienda que las entidades «deben actuar con rapidez presentando una carta formal de reclamación para exigir el pago inmediato de las ayudas pendientes». Explica que las beneficiarias tienen derecho a reclamar al órgano concedente el abono de los intereses de demora generados por el retraso en el pago del anticipo del 70% en virtud del artículo 24 de la Ley General Presupuestaria (Ley 47/2003), artículo 34.3 de la Ley General de Subvenciones (Ley 38/2003) y artículo 32.2 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público (Ley 40/2015).