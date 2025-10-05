Más de un millón de andaluces se beneficiarán de las rebajas fiscales en su declaración de la renta de 2026

El paquete de rebajas fiscales anunciado en los últimos días por el presidente de la Junta de Andalucía tendrá un impacto directo sobre la declaración de la renta del próximo año, la que habrá que hacer en 2026. Porque las medidas anunciadas para los ... que tengan perro, los que vayan al gimnasio, los que alquilen viviendas, los celiacos o los que tengan hijos, supondrán que el próximo año habrá más de un millón de andaluces que se encuentren con deducciones a la hora de hacer la declaración del IRPF.

Concretamente, según los cálculos de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos serán 1.045.100 los beneficiarios de esas rebajas fiscales. Una cifra que se desglosa de la siguiente manera. El montante más elevado es el de los que van al gimnasio o practican algún deporte. Son 785.000 personas aproximadamente.

A ellos hay que sumar los que tienen mascotas (perros, gatos, hurones y otros animalitos), entre los que se contabilizan 182.000. En cuanto a los que se beneficiarán de deducciones por el alquiler de las viviendas, son 35.000 entre jóvenes, mayores y otras personas incluidas en esa deducción.

Además las ventajas que se ofrecerán a los celiacos para la compra de los alimentos sin gluten (que tienen un precio muy por encima del resto de la cesta de la compra) llegaran a unas 30.000 personas.

Y finalmente las deducciones por nacimiento de hijos o acogimientos familiares llegarán, según las estimaciones a más de 13.100 personas. De ahí sale el millón de andaluces que tendrán que pagar menos en su declaración de la renta del próximo año.

Es una cifra en la que, en cualquier caso hay que tener en cuenta que algunos de esos potenciales beneficiarios ya están contabilizados. Es el caso de los 35.000 a los que se aplica la deducción por alquiler de vivienda, a los que se le mejora esa rebaja, pero no son nuevos beneficiarios. Además, también hay que tener en cuenta que un mismo contribuyente se puede aplicar diferentes deducciones en la misma declaración. Es decir, uno mismo puede tener desgravación por el perro y por el gimnasio, por ejemplo.

Estima que los incentivos fiscales en el IRPF suben un 78 por ciento con las nuevas medidas anunciadas por Juanma Moreno José Manuel Cansino Catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla

En cualquier caso supone un importante aumento sobre las deducciones anteriores. En algunos casos más del doble. En el año 2023 fueron un total de 430.176 declaraciones de IRPF las que se les aplicaron deducciones en el tramo autonómico.

Se trata de unas medidas que, según la Junta de Andalucía, supondrán un ahorro para los andaluces de 61,3 millones de euros, según las estimaciones realizadas por la Consejería de Economía.

Sin embargo hay otras estimaciones de expertos que son más optimistas. Según el catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, José Manuel Cansino, los incentivos fiscales de Andalucía en el IRPF subirán en un 78 por ciento con las nuevas rebajas anunciadas por Juanma Moreno con respecto al año anterior.

Se trata de un cálculo, sobre los ingresos por el tramo autonómico del IRPF previstos para Andalucía en 2025. realizado sobre el presupuesto de este año aún no finalizado. En cualquier caso suponen, según el economista, una ampliación «importante» de esas deducciones fiscales teniendo en cuenta que en Andalucía hay más de 4,2 millones de contribuyentes por IRPF y que sólo estos se pueden beneficiar de los incentivos fiscales.

Y de esas ventajas fiscales pone algunos ejemplos. En el caso de las deducciones por tener animales de compañía, se calcula que supondría unos 66,6 euros por beneficiario. O lo que es lo mismo, el que tenga perro, gato o cualquier otro animal doméstico, se desgravará más de 66 euros en su declaración de la renta.

En el caso de los que practiquen actividades deportivas, una medida de la que según cálculos de la Junta se beneficiarán 785.000 personas, los cálculos del catedrático hablan de que podrían servir para ahorrarse unos 45,8 euros por beneficiario.