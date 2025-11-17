Suscríbete a
El milagro de Lucía tiene acento andaluz y ojos gaditanos

Un ensayo clínico experimental, liderado por el oncólogo granadino Antonio Pérez-Martínez, da una nueva oportunidad a esta adolescente a la que 'condenaron' con sólo 17 meses

La terapia CAR-T en Tándem, impulsada por la Fundación CRIS Contra el Cáncer, representa una esperanza para pacientes pediátricos con leucemia en recaída

Antonio Pérez-Martínez, oncólogo infantil: «Los andaluces somos trabajadores, innovadores, y tenemos esas habilidades sociales que muchas veces faltan»

Antonio Pérez y Lucía
Antonio Pérez y Lucía cris contra el cáncer
José María Aguilera

El milagro de Lucía tiene un padre de Granada y una hija gaditana. «No es un milagro, es ciencia», matiza el galeno Antonio Pérez-Martínez, oncólogo infantil y el director de este ensayo clínico que ha concedido una oportunidad a esta adolescente de ... sólo 15 años. Junto a su padre José, a la vera de familia y amigos, Lucía comienza a recuperar una vida que parecía una condena, con sentencia culpatoria antes siquiera de empezar a hablar (al año y medio de existencia).

