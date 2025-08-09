Suscríbete a
ABC Premium

Más de mil personas 'construyen' el Presupuesto de Andalucía de 2026

La Junta moviliza a funcionarios de más de 90 entidades para dar forma a las cuentas del próximo ejercicio

Juanma Moreno, presidente andaluz, y Carolina España, consejera de Hacienda, en el Parlamento
Juanma Moreno, presidente andaluz, y Carolina España, consejera de Hacienda, en el Parlamento J. M. Serrano
Eduardo Barba

Eduardo Barba

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La elaboración del próximo Presupuesto de la Junta de Andalucía no se reduce a una cifra macroeconómica ni a una decisión política. Detrás del anteproyecto de cuentas para 2026 hay un ingente engranaje técnico complejo en el que participan más de 1.100 personas ... y decenas de organismos, y ante el que se deben elaborar miles de documentos, según datos internos del proceso de trabajo en los meses de junio y julio a los que ABC ha tenido acceso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app