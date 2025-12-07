Suscríbete a
La Guardia Civil investiga un posible asesinato machista en una vivienda en El Viso del Alcor

Miguel Ruiz Veguilla, psiquiatra: «Hay un aumento de los trastornos emocionales en las mujeres jóvenes y a su vez de los intentos de suicidio»

Coordinador de la Unidad de Salud Mental Infanto-juvenil del Virgen del Rocío, explica el efecto imitación y la incidencia de las redes sociales «que se deben prohibir a los menores de 16 años»

Los expertos piden poder realizar una autopsia psicológica

Los intentos de suicidio se multiplican por cuatro en Andalucía en Andalucía por el efecto imitación

Miguel Ruiz Veguilla, coordinador de la Unidad de Salud Mental Infanto-juvenil del hospital Virgen del Rocío, aterriza todos los datos y números sobre la mesa de su consulta. Por el centro sevillano, referencia andaluza, desfilan miles de pacientes pero cada uno de ellos alberga ... una historia propia que obliga a un escrutinio único y particular, aunque siempre sobre la base de unas pautas protocolorizadas.

