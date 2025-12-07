Miguel Ruiz Veguilla, psiquiatra: «Hay un aumento de los trastornos emocionales en las mujeres jóvenes y a su vez de los intentos de suicidio»

Miguel Ruiz Veguilla, coordinador de la Unidad de Salud Mental Infanto-juvenil del hospital Virgen del Rocío, aterriza todos los datos y números sobre la mesa de su consulta. Por el centro sevillano, referencia andaluza, desfilan miles de pacientes pero cada uno de ellos alberga ... una historia propia que obliga a un escrutinio único y particular, aunque siempre sobre la base de unas pautas protocolorizadas.

Este profesor titular de la Universidad de Sevilla atiende a chicos y chicas menores, adolescentes, que en algún momento de su vida han querido tomar «una decisión permanente para un problema transitorio». Desvela en qué consiste ese efecto imitación que ha provocado que en el último mes se hayan multiplicado por cuatro las tentativas de suicidio, y exige determinación política para prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. Advierte del crecimiento de las conductas autolíticas en mujeres jóvenes y demanda la implantación de un observatorio para poder hacer una autopsia psiquiátrica a los fallecidos por esta razón. Representa la experiencia personal junto a los informes y los estudios, el haz de luz de la linterna en el bosque de las cifras y las estadísticas.

-Tres suicidios de tres chicas menores de edad en Andalucía en apenas seis semanas ¿Qué está pasando? ¿Es una tendencia real?

-Es la gran pregunta y hay que contextualizar todos los acontecimientos en su entorno. En los últimos dos años, el suicidio está disminuyendo, aunque de momento los de 2024 son provisionales. Pero los tiempos en salud, y específicamente en la mental y en el suicidio, requieren más distancia. En los últimos diez años ha aumentado.

Lo que está ocurriendo es que está creciendo sobre todo en mujeres, mientras en hombres se ha estancado. A su vez, también hay un incremento muy importante de los trastornos emocionales, y especialmente en féminas jóvenes, así que debemos hacer políticas más ajustadas a un sector de la población, a este género.

-Mujeres, jóvenes, muchas adolescentes...

-A nivel general, en España y en Andalucía, las políticas están funcionando y van disminuyendo los suicidios, pero no está teniendo el mismo impacto en mujeres, concretamente en las jóvenes. Y esto va asociado a que hay una mayor demanda de trastornos emocionales en chicas adolescentes. Aumenta el riesgo de suicidio entre las jóvenes de menos de 25 años y se ha controlado en los varones con políticas sanitarias muy efectivas que no lo son igual en las chicas.

Es alarmante además la cifra a raíz del Covid. Había una tendencia y el coronavirus lo que ha hecho es ser un catalizador. Ha acelerado algo que venía ya gestándose.

-¿Hay alguna explicación?

-Sí sabemos que hay más factores emocionales, pero nadie sabe qué está pasando realmente. Tal vez las políticas están diseñadas más para un sector de varones. También en la sociedad hay una mayor presión a las mujeres, que se les exige más que antes. Siempre lo comparo con el tabaco. Conseguimos hacer campaña y los hombres dejan de fumar y, sin embargo, ahora las mayores fumadoras son las chicas. Se ve en las sociedad, por ejemplo, en inmigrantes marroquíes. Las mujeres fuman muchísimo menos que los hombres, y cuando empiezan a incorporarse al mercado laboral, a la sociedad actual, empiezan a fumar. Hay un componente cultural que no se debe obviar.

Sería demagógico señalar una razón, pero la realidad es que hay un aumento de los trastornos emocionales y consecuentemente llega a un mayor aumento de suicidio.

-Echando la vista atrás diez años, ¿qué diferencias puede haber? Las nuevas tecnologías, las redes sociales...

-No hay una asociación entre el uso digital y la enfermedad mental. No existe ningún estudio que evidencie que la digitalización, el uso de móviles, de juegos o de videojuegos se asocia con una peor salud mental de los jóvenes. Hay un pequeño porcentaje al que le sienta muy mal y puede tener una conducta adictiva, pero es muy pequeño.

Pero otra cosa muy distinta son las redes sociales. Eso es entrar en un mundo de adultos sin ningún control. La medida de Australia de prohibir la entrada en este universo a menores de 16 años es perfecta.

A su vez, en los adolescentes hay un efecto que se llama Wether, que es de imitación. El factor imitativo es muy importante a esas edades. Copian a sus ídolos, la ropa, los gestos, lo copian todo. Por eso el papel de los periódicos y de los medios de comunicación es clave a la hora de dar noticias sobre adolescentes que se suicidan. Está demostrado que durante cuatro semanas los adolescentes van a copiar o son mucho más vulnerables a imitar conductas suicidas que los adultos. En mi servicio estamos atentos, con una hipersensibilidad hacia este tema, porque han aumentado muchísimo ahora los casos, van a crecer más a raíz de esto y no podemos bajar la guardia.

-Entonces, ¿se está produciendo ese efecto llamada? ¿Es peor informar de este problema?

-No es llamada, sino imitación. Y es bueno hablar como lo hacen los medios de comunicación serios. En Jaén lo han hecho muy bien, en el anterior caso de Sevilla no tanto. Hay que dar esa información, pero sin entrar en el morbo o el detalle. Aunque hoy con las redes sociales uno en Twitter puede hacer lo que le dé la gana.

-Siempre ha reivindicado la necesidad de contar con mayor información para hacer un estudio más certero.

-Hace falta un observatorio andaluz y un observatorio nacional de suicidio, donde personas expertas se dediquen a esto, a observar. Porque la mayoría de estudios se hacen con intentos y lo que realmente nos enseña son los consumados. Sería una autopsia psicológica de ver qué ha pasado desde un punto de vista científico, por ejemplo a estas dos chicas o a la niña de Sevilla. No informarnos por el periódico. No hay permisos para eso mientras en otros países sí los dan.

Con esta información podemos aprender, predecir y hacer políticas efectivas. Me interesa si fue al colegio, si se peleó con su hermano, si bajó el rendimiento académico, si dejó de ir al fútbol, si dormía mal, si dejó de comer... para hacer políticas más cercanas a la realidad.

-Hablemos del ciberbullying.

-Es un problema por lo que se genera con las redes sociales. El acoso es continuo, no sólo en el centro escolar.

-¿Y qué se puede hacer para eliminarlo o al menos para reducirlo?

-Es muy importante prohibir las redes sociales para menores de 16 años. Los gobiernos deben ser valientes. El bullying es un problema y todos tenemos que concienciarnos, no pueden existir diferentes sensibilidades. No hay ningún motivo para no luchar contra esto.

Los colegios están realizando una labor extraordinaria, impresionante. La escuela tiene un protocolo de suicidio que les cuesta mucho trabajo, mucho tiempo que invierten. Pero no les han dado los medios.

-¿Qué relación existe entre el suicidio y la salud mental?

-Casi todos los que acaban protagonizando conductas autolíticas tienen algún problema de salud mental. Son entre el 70 y el 80%, en gran parte una depresión. Lo que más nos sorprende es que muchos de ellos no han ido nunca a ningún sitio.

-¿Y cómo se puede detectar entonces? ¿Qué hacer para que esas personas con depresión u otro trastorno acudan a salud mental para lograr una mejor prevención?

-En nuestra unidad del Hospital Virgen del Rocío nos tomamos este programa muy en serio. Llamamos a todos los que han tenido un intento. A las 24 horas se valora, y a las 72 se le ve en el equipo. Le hacemos una intervención de cuatro o cinco sesiones.

¿Cómo se puede hacer llegar a más? Invirtiendo dinero. Hemos llegado a un punto en que si queremos tener una educación y una sanidad de primera, hay que invertir dinero y dejar de hacerlo en otro lado. Hace falta dinero, decisión política y gente que sepa. Tenemos especialistas con conocimiento, y falta determinación e inversión para hacer un diseño moderno que ataje este problema, porque el sistema sanitario lleva 60 años igual y esto ha cambiado mucho todo.

Es muy importante la actuación en los centros escolares, porque a los colegios van todos, quieran o no quieran.

-¿Cómo un amigo o un familiar puede detectar que una persona pueda llevar a cabo una tentativa de suicidio en el futuro?

-Primero, es un proceso que se mantiene durante un tiempo. No es un bajón de fin de semana. Una señal muy importante es el rendimiento académico, que haya dejado de hacer actividades que antes le gustaba mucho. Deja de salir con los amigos, deja de hacer ese deporte que practica. Juega un papel fundamental que los padres hayan compartido ocio con los hijos, y siempre tiene que haber un adulto de confianza.

El problema de los adolescentes muy jóvenes es que no te van a decir que están deprimidos, porque no tienen conciencia. Te va a contar que se siente mal, que le molesta todo, que duerme mal, que no se concentra. Y es un buen momento para ir al médico de atención primaria, hay que minimizar los tiempos. Hay que tener en cuenta que el que se intenta matar no está bien y toma malas decisiones. El suicidio es una decisión permanente para un problema transitorio.

-¿Están teniendo resultados los últimos planes anti-suicidios desarrollados por la administración?

-El impacto del programa andaluz va a ser muy positivo. Es mi impresión. Se están haciendo muy bien las cosas. Están muy involucrados los colegios, tienen un protocolo de suicidio que está funcionando, y los hospitales han homogeneizado sus actuaciones.

-Con respecto a su experiencia personal, en el día a día. ¿Ha observado muchos cambios en los últimos año?

-Lo que más ha cambiado es que somos menos reactivos y más proactivos. En estas últimas semanas se ha multiplicado casi por cuatro el número de asistencias por conducta suicida. Y lo hemos llevado muy bien porque está muy protocolorizado, sabemos lo que tenemos que hacer.