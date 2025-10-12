Suscríbete a
La nueva Andalucía: un hogar construido con acentos de todo el mundo

Casi uno de cada cinco contratos en Andalucía recae ya en trabajadores foráneos, con una adaptación rápida y opciones reales de ascenso profesional

Cerca del 20% de los contratados en Andalucía son ya inmigrantes

La argentina Sofía Casalla, en su despacho de Sevilla
La argentina Sofía Casalla, en su despacho de Sevilla ABC

Mercedes Benítez y Alejandro Trujillo

Sevilla

La población extranjera representa ya una parte esencial del mercado laboral andaluz, con un 14,7% de las contrataciones totales y una presencia que alcanza el 20% en provincias como Málaga, según el Observatorio Argos del SAE. El fenómeno se extiende por toda ... la comunidad: Almería lidera con un 32,4%, seguida de Huelva (18,4%), Granada (16,2%) y Sevilla (11,0%), lo que confirma una tendencia estructural. En julio se firmaron más de 41.800 contratos a extranjeros, y más de la mitad (56,9%) fueron indefinidos, señal de un mercado que no solo absorbe mano de obra, sino que la consolida.

