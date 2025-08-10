Suscríbete a
ABC Premium

Los metros y tranvías andaluces baten récords y superan los 32 millones de viajeros en seis meses

Las cifras del primer semestre superan en un 6,2% la demanda de la primera mitad de 2024, que ya fue el mejor año de los ferrocarriles metropolitanos

La Junta invierte 1.900 millones para reactivar metros y tranvías

Usuarios en la estación de la línea 1 del metro de la Gran Plaza
Usuarios en la estación de la línea 1 del metro de la Gran Plaza Raúl Doblado
Eduardo Barba

Eduardo Barba

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En tiempos de crisis ferroviaria severa en toda España en general y en Andalucía en particular, el balance del transporte público en otro tipo de raíles resulta bastante más positivo. Frente a la crisis reputacional de los trenes, la buena salud de los metros. Según ... los datos a los que ha tenido acceso ABC, los suburbanos de Granada, Málaga y Sevilla, junto al tranvía de la Bahía de Cádiz, han transportado más de 32 millones de viajeros (32.330.215) en el primer semestre del año, con un crecimiento del 6,2% con respecto a 2024, que fue año récord de usuarios. Se han superado, por tanto, los mejores registros históricos en estas infraestructuras esenciales para las principales capitales de Andalucía.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app