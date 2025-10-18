Los meteorólogos avisan de que los veranos son cada vez más largos en Andalucía

Hay un viejo refrán que dice que en el día de los difuntos «memoria y frío vienen juntos». Pero en Andalucía, que este año ha tenido que ampliar el período del riesgo de incendios según ha anunciado la Junta de Andalucía debido a las altas ... temperaturas, aún no se vislumbra la llegada del frío.

No parece que el calor que sigue instalado desde hace meses en la comunidad autónoma, vaya a desaparecer. Al menos, eso opinan los meteorólogos en sus previsiones.

De hecho los expertos confirman que no sólo se ha pasado todo el verano por encima de la media en cuanto a las temperaturas sino que la previsión no es que el panorama vaya a cambiar. Juan de Dios del Pino, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, así lo corrobora.

Según el meteorólogo hace ya tiempo que en la comunidad los veranos empiezan cada vez antes y terminan cada vez más tarde. Y lo que ocurre es que si antes los registros de temperaturas de 40 grados nunca eran antes del 10 de junio, ahora se han adelantado al mes de mayo, mes en el que se suelen alcanzar esas temperaturas.

Eso ha ocurrido este verano pero además también ha pasado en septiembre. Ha sido un verano histórico en cuanto a altas temperaturas. El más cálido desde el año 1961 ya que, por ejemplo en Sevilla, durante uno de cada tres días se han superado los 40 grados.

Se trata, según Del Pino de una "anomalía positiva" en septiembre ya que las temperaturas han estado por encima de la media de lo habitual por estas fechas. Y lo mismo está ocurriendo durante el mes de octubre, en el que la "anomalía positiva" continua.

Cinco grados más

De hecho, según explica, también se están registrando temperaturas por encima de la media. Aproximadamente, según estima, unos cinco grados más de lo que debería ser habitual por estas fechas con el mes de octubre avanzado.

¿El cambio de armarios y la ropa de abrigo para cuando? Ante esa pregunta Juan de Dios del Pino asegura que no ve de momento ese cambio de armario. "No veo que podamos sacar el abrigo pronto. Será gradual", dice el meteorólogo sobre la posibilidad de que bajen las temperaturas.

De momento la previsión es que en unos días empiecen a bajar aunque poco. Quizás a partir del domingo. Se prevé que llegue un frente frío "poco activo" que no traerá mucha lluvia pero que hará descender el termómetro algo a partir del lunes y el martes.

El experto achaca lo que está ocurriendo en Andalucía, con veranos cada vez más largos y temperaturas cada vez más altas al cambio climático. Según recalca, se está viendo ese cambio climático. Sobre todo desde que empezó el milenio aunque la subida de temperaturas se ha acentuado más aún desde el año 2020. Las zonas más cálidas son desde Sevilla a Andújar pasando por Córdoba.

Y todo, según los expertos, debido a que la atmósfera concentra más gases con efecto invernadero y eso hace que la tierra se caliente más. Algo "de cajón", dicen los estudiosos del clima pero que está teniendo serias consecuencias en Andalucía donde, si nada cambia, no habrá que guardar aún las ropas de verano. El abrigo ya, si eso, para más adelante.