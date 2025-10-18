Suscríbete a
La Misión de la Esperanza de Triana: sigue el traslado a la capilla de los Marineros

Los meteorólogos avisan de que los veranos son cada vez más largos en Andalucía

«No se vislumbra que cambiemos el armario y saquemos el abrigo», dice el delegado de AEMET en Andalucía. El cambio climático es evidente

El calor extremo mata a más de 600 personas durante el verano en Andalucía

El calor sigue en Andaucía
El calor sigue en Andaucía ABC
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

Hay un viejo refrán que dice que en el día de los difuntos «memoria y frío vienen juntos». Pero en Andalucía, que este año ha tenido que ampliar el período del riesgo de incendios según ha anunciado la Junta de Andalucía debido a las altas ... temperaturas, aún no se vislumbra la llegada del frío.

