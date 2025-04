Mercedes Benítez: «Españoles de dos categorías»

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue firme en su cruzada contra las universidades privadas, a las que acusa de ser «chiringuitos» que reparten títulos sin mucho control. Para ponerles freno, ha impulsado un nuevo decreto que endurece bastante los requisitos para crear nuevas ... universidades privadas en España. Sin embargo, lo curioso es que justo en este plan se hace una excepción… y es para una universidad privada catalana: la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Aunque la UOC es técnicamente privada, cobra precios similares a una universidad pública (unos 20 euros por crédito), y por eso el nuevo decreto la deja fuera de los requisitos más duros. No necesitará pasar por el largo proceso legal que sí se exigirá al resto de privadas para ser reconocidas. Además, se le permite tener más personal docente contratado temporalmente, cosa que no se permitirá a otras.

Esto supone que, mientras el Gobierno lanza mensajes fuertes contra las privadas, parece proteger a esta universidad catalana. Todo esto ocurre además en un contexto en el que las universidades privadas no paran de crecer. En los últimos diez años, han aumentado su matrícula en un 117%, frente al escaso 2% de las públicas. Hoy en día, hay casi el mismo número de universidades públicas que privadas, y más de 550.000 estudiantes ya estudian en centros privados, sobre todo en másteres.

En comparación con otros países de Europa, España destaca por tener un altísimo porcentaje de estudiantes en universidades privadas. Y mientras el Gobierno habla de control y calidad, muchos señalan que esta excepción deja en evidencia un trato preferente hacia Cataluña. No es el primero y puede que no sea el último porque parece que para Pedro Sánchez hay dos categorías: los catalanes y el resto de los españoles. O lo que es lo mismo, no todos somos iguales.