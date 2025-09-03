Mercedes Benítez: «El Ave-riado»

Era el icono de la modernidad, el tren que puso a Sevilla en el mapa de España en los albores de la Expo 92. Pero cada vez parece ir peor.

Los últimos incidentes ocurridos en la Alta Velocidad parecen tener más cuestiones de fondo ... y se están convirtiendo casi en un culebrón si no fuera porque se trata de un tema muy serio.

El Gobierno no aclara ni lo que está ocurriendo, ni cuándo acabarán las incidencias que dejan cada dos por tres tirados a cientos de viajeros. Ni dice ni lo que están costando a las arcas públicas (y a las empresas privadas) las habituales incidencias.

El último capítulo es que los maquinistas han pedido a Adif y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria reducir la velocidad de estos trenes. Quieren que en algunos tramos del corredor andaluz se frene para pasar de 300 kilómetros a 250 por hora.

Es una solicitud que los profesionales fundamentan en el deterioro de las vías. Porque, según dicen, los ferrocarriles vibran y en ocasiones dan botes. Y todo se debe al deterioro de las infraestructuras que se han quedado viejas.

La carta no ha tenido respuesta pese a que hay demasiadas preguntas en el aire. En primer lugar cómo afectaría esa reducción de la velocidad y si ello provocaría más retrasos.

Pero, sobre todo, saber si los trenes vibran y van dando botes, hasta que punto está garantizada la seguridad de los pasajeros. Y cuándo van a acabar por fin las obras de modernización del corredor andaluz que se están eternizando.

Demasiadas preguntas y un tren del que Andalucía sacaba pecho y que ahora más que el Ave bien podría llamarse el «ave-riado».