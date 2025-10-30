Suscríbete a
ABC Premium

Mercadona confirma un cambio en sus horarios en sus tiendas de Andalucía para el 1 de noviembre

La decisión viene motivada por la coincidencia del festivo por el Día de Todos los Santos con el fin de semana

Este pueblo de Sevilla se adelanta a Vigo en encender su Navidad: este será el día del alumbrado y la programación

Estas son las provincias de Andalucía que tendrán puente esta semana

Exterior del supermercado Mercadona de Plaza de Armas, en Sevilla
Exterior del supermercado Mercadona de Plaza de Armas, en Sevilla Mercadona
Álvaro Galván

Álvaro Galván

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este sábado, 1 de noviembre, es festivo en España por el Día de Todos los Santos. Se trata de una festividad de carácter nacional, por lo que se contempla en el calendario laboral de todas las localidades españolas. Teniendo esto en cuenta, establecimientos ... como Mercadona deberían cerrar sus puertas, pues este supermercado tiene como política no abrir los festivos, aunque en este caso será distinto.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app