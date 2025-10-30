Mercadona confirma un cambio en sus horarios en sus tiendas de Andalucía para el 1 de noviembre

Este sábado, 1 de noviembre, es festivo en España por el Día de Todos los Santos. Se trata de una festividad de carácter nacional, por lo que se contempla en el calendario laboral de todas las localidades españolas. Teniendo esto en cuenta, establecimientos ... como Mercadona deberían cerrar sus puertas, pues este supermercado tiene como política no abrir los festivos, aunque en este caso será distinto.

Y es que la cadena valenciana ha anunciado un ajuste en sus horarios con motivo de la festividad de Todos los Santos, enmarcado dentro de su política habitual de conciliación laboral en días festivos. Esta medida, aplicable en Andalucía y en otras comunidades autónomas, busca equilibrar el descanso de la plantilla con la atención a los clientes en fechas señaladas, especialmente cuando los festivos coinciden con fines de semana o con campañas de alta afluencia, como la actual temporada de Halloween.

Este es el horario de Mercadona en Andalucía para el 1 de noviembre

Según la información disponible en el localizador online de tiendas de la compañía, los supermercados Mercadona en Andalucía abrirán el sábado 1 de noviembre, festivo nacional por la celebración de Todos los Santos, en horario matinal de 09.00 a 15.00 horas. Se trata de una apertura excepcional respecto al horario habitual, motivada por la coincidencia del festivo con el fin de semana.

La empresa ha informado de este cambio mediante carteles en los establecimientos, para que los clientes puedan planificar sus compras con antelación. Por otra parte, el domingo 2 de noviembre permanecerán cerrados estos supermercados, mientras que a partir del día 3 recuperarán el horario ordinario de 09.00 a 21.30 horas, de lunes a sábado.