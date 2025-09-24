Los médicos andaluces convocan una huelga nacional el próximo 3 de octubre

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha convocado una huelga general el próximo 3 de octubre en la que emplazan a todos los médicos de España en defensa de la profesión y de la sanidad pública. «Los facultativos no podemos seguir tolerando la situación actual de falta de consideración, de condiciones laborales injustas, de sobrecarga de trabajo inasumible, de jornadas de trabajo extenuantes, esto no puede seguir».

«La administración parece que no quiere escucharnos en los despachos, en tal caso tendrán que escucharnos en la calle y hasta que consigamos nuestros objetivos vamos a seguir», apuntan desde el organismo.

Al hilo de ellos, este martes tuvo lugar una concentración de más de de 350 delegados de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y del Sindicato Médico Andaluz (SMA) frente al Ministerio de Sanidad en la que mostraban su rechazo al borrador de Estatuto Marco que quiere aprobar el gabinete del Ministerio de Sanidad, más restrictivo con los derechos del colectivo según la última propuesta enviada a los representantes sindicales la pasada semana.

Como ya anunciara el Comité de Huelga, se trató de una nueva movilización en esta campaña de rechazo a la norma que comenzó el pasado mes de enero, tras conocerse algunos cambios en el texto que promueve Sanidad.

La última jornada de huelga andaluza se vivió el día 13 del pasado mes de junio con respaldo masivo del 95%, según el SMA, incluyendo concentraciones en centros sanitarios, como el Hospital Regional de Málaga, el Virgen del Rocío en Sevilla o el Reina Sofía de Córdoba, donde se realizaron actos reivindicativos y manifestaciones multitudinarias.

«Vamos a seguir luchando por un estatuto propio, por un marco de negociación propio, por unas condiciones de trabajo justas y por el reconocimiento que se merece nuestra profesión». «Lo que está en juego es mucho más que nuestra situación profesional, es el futuro de la sanidad pública. O esto cambio o nos quedamos sin sanidad pública». «Todos estáis llamados a esa movilización del 3 de octubre».