Una mayor colaboración público-privada para proteger el monte y crear empleo
La Junta de Andalucía entiende que necesita de los propietarios para tener el campo en las mejores condiciones, pero los ecologistas critican la 'privatización' del campo
La nueva Ley de Montes reducirá la burocracia en la gestión del campo
Miguel Cueto, ingeniero de montes: «El coste de la extinción del fuego es más del doble que el de la prevención»
La nueva Ley de Montes ofrecerá un marco de mayor colaboración público-privada. La Junta de Andalucía ofrece más apoyo a los montes de propiedad privada, que representan el 70%, «ofreciendo incentivos fiscales y administrativos, y el refuerzo del dominio público forestal como ... instrumento de protección del rico patrimonio forestal público andaluz».
La Administración necesita que los dueños de las fincas se encarguen de la limpieza de sus propiedades, y además es clave ofrecerle bienestar, y posibilidades de empleo, para que no se produzca la tan temida despoblación. De ahí que se mire por sus intereses, compartidos en esta ocasión.
No obstante, Ecologistas en Acción considera que «es un texto claramente productivista, que contempla a los montes como mero marco de actividades económicas, obviando su importantísimo valor ecológico y los servicios ecosistemas que propicia».
Critica «las facilidades que se dan para su descatalogación y privatización, y para los cambios de uso de los terrenos forestales a agrícolas o urbanizables». Y pide que no se favorezca el «uso privativo de estos montes públicos».
Límite de sesiones alcanzadas
- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Has superado el límite de sesiones
- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete