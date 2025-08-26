Una mayor colaboración público-privada para proteger el monte y crear empleo

La nueva Ley de Montes ofrecerá un marco de mayor colaboración público-privada. La Junta de Andalucía ofrece más apoyo a los montes de propiedad privada, que representan el 70%, «ofreciendo incentivos fiscales y administrativos, y el refuerzo del dominio público forestal como ... instrumento de protección del rico patrimonio forestal público andaluz».

La Administración necesita que los dueños de las fincas se encarguen de la limpieza de sus propiedades, y además es clave ofrecerle bienestar, y posibilidades de empleo, para que no se produzca la tan temida despoblación. De ahí que se mire por sus intereses, compartidos en esta ocasión.

No obstante, Ecologistas en Acción considera que «es un texto claramente productivista, que contempla a los montes como mero marco de actividades económicas, obviando su importantísimo valor ecológico y los servicios ecosistemas que propicia».

Critica «las facilidades que se dan para su descatalogación y privatización, y para los cambios de uso de los terrenos forestales a agrícolas o urbanizables». Y pide que no se favorezca el «uso privativo de estos montes públicos».