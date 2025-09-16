Suscríbete a
Marlaska defiende en el Senado un aumento de la presión contra el narco en Andalucía

El ministro de Interior aseguró que ha crecido un 43% el número de operaciones con 12.000 el año pasado

El PP le ha reprochado la falta de medios en Almería para combatir a las mafias

Los clanes del petaqueo protagonizan una escalada criminal en Almería

Los sicarios 'low-cost' de la costa andaluza: menores reclutados por Telegram y que huyen en patinete

El ministro Grande Marlaska en la sesión de control EP
J. J. Madueño

Málaga

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este martes que la presión contra el narcotráfico aumentó un 43% durante el pasado año con más de 12.000 operaciones policiales desarrolladas en seis provincias andaluzas donde está activo el Plan Especial del ... Campo de Gibraltar, que lleva 200 millones de inversión en cuatro año. El ministro de Interior ha ofrecido este balance en la sesión de control al Gobierno en el Senado.

