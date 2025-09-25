Suscríbete a
Las marismas de Andalucía curan el ictus

Neurólogos del Hospital Virgen Macarena de Sevilla demuestran que el consumo de la salicornia favorece la recuperación motora y cognitiva

Una paciente en el servicio de Neurología del Hospital San Lázaro
Rafael Aguilar

Sevilla

Además de su empleo contrastado para alimentar el espíritu, las marismas de Andalucía tienen propiedades terapéuticas.

El Servicio de Neurología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla lleva años investigando sobre los efectos positivos que posee en la prevención del ictus ... el consumo de salicornia, una planta abundante los humedales de la comunidad autónoma y rica en polifenoles con potenciales utilidades antioxidantes y antiinflamatorias.

