María Márquez a Juanma Moreno: «No necesitan gobernar con Vox para ser igual de fachas»

El tono bronco sigue aumentando en el Parlamento andaluz. Este jueves durante la sesión de control parlamentario la portavoz del PSOE, María Márquez ha llamado «facha» al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Durante la intervención, en la que Márquez ha recriminado ... al presidente de la Junta de Andalucía la negativa de su grupo a que se constituya una comisión de investigación, la socialista ha salido en tromba contra Juanma Moreno. «Está endiosado y como un cesar», ha dicho la socialista acusando a Juanma Moreno de seguir «el manual del ventorro» e incluso ha dicho que preside «un gobierno sin alma».

En un momento dado de la intervención Márquez, que ha recriminado al presidente que «no cuente la verdad», también ha cuestionado el nombramiento del nuevo viceconsejero de Salud. En este sentido se ha referido al nuevo viceconsejero, Nicolás Navarro, que se trata de un señor « que cobra de las administraciones publicas y trabaja para la privada. Un señor que cobra de la junta para seguir trabajando en la privada. El lobo cuidando de las ovejas. un señor por cierto que negó la 'desbandá' y se opuso que le quitaran la Medalla de Oro a Franco en Motril«. Por ello ha afirmado que «no necesitan gobernar con Vox para ser igual de fachas» y ha advertido de que piensan «estar vigilantes» para defender la sanidad pública«. Luego en las redes sociales, Márquez ha tachado de «marichulo» al presidente de la Junta y del PP-A, y ha comentado que «a los machirulos no les gusta debatir con mujeres».

