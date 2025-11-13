Suscríbete a
María Márquez a Juanma Moreno: «No necesitan gobernar con Vox para ser igual de fachas»

La portavoz del PSOE sube el tono en el Parlamento y arremete contra el presidente de la Junta al que después ha tildado de «machirulo» en sus redes

María Márquez, portavoz del PSOE en el Parlamento Manuel Olmedo

El tono bronco sigue aumentando en el Parlamento andaluz. Este jueves durante la sesión de control parlamentario la portavoz del PSOE, María Márquez ha llamado «facha» al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Durante la intervención, en la que Márquez ha recriminado ... al presidente de la Junta de Andalucía la negativa de su grupo a que se constituya una comisión de investigación, la socialista ha salido en tromba contra Juanma Moreno. «Está endiosado y como un cesar», ha dicho la socialista acusando a Juanma Moreno de seguir «el manual del ventorro» e incluso ha dicho que preside «un gobierno sin alma».

