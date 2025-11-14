Suscríbete a
María Jesús Montero no secunda a su portavoz tras llamar «facha» y «marichulo» a Juanma Moreno: «Todos nos tenemos que modular»

La vicepresidenta primera y líder del PSOE-A critica al presidente andaluz por sugerir que «las mujeres no tenemos un criterio político»

María Jesús Montero, elogiada por Amama, acusa a Juanma Moreno de «criminalizar» a las mujeres que destaparon los cribados fallidos

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (derecha), junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, este viernes en Sevilla
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (derecha), junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, este viernes en Sevilla juan flores
Antonio R. Vega

«Facha» y «marichulo» fueron dos de las descalifaciones que empleó el pasado jueves la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, para criticar a Juanma Moreno en la sesión de control al Ejecutivo regional del PP y en ... las redes sociales. La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, no ha querido este viernes secundar los términos empleados por su vicesecretaria general. «Todos nos tenemos que modular», ha respondido cuando ABC le ha preguntado si compartía los calificativos hacia el presidente andaluz que le había dedicado su 'número dos' en la federación socialista.

