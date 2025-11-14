María Jesús Montero no secunda a su portavoz tras llamar «facha» y «marichulo» a Juanma Moreno: «Todos nos tenemos que modular»

«Facha» y «marichulo» fueron dos de las descalifaciones que empleó el pasado jueves la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, para criticar a Juanma Moreno en la sesión de control al Ejecutivo regional del PP y en ... las redes sociales. La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, no ha querido este viernes secundar los términos empleados por su vicesecretaria general. «Todos nos tenemos que modular», ha respondido cuando ABC le ha preguntado si compartía los calificativos hacia el presidente andaluz que le había dedicado su 'número dos' en la federación socialista.

La ministra de Hacienda, que atendió a los periodistas en el acto de inauguración de la 19 Feria Provincial de Mujeres Empresarias (Fepme) organizado por la Diputación de Sevilla, aseguró que no le parecía «importante» la pregunta de si estaba de acuerdo o no con estas descalificaciones, aunque «evidentemente cualquier debate que se produzca en la política debería de transcurrir en un tono que sea comprensible para el conjunto de los ciudadanos».

María Jesús Montero no secundó las palabras de su 'número dos' pero sí el trasfondo de la crítica que ésta dedicó a Juanma Moreno. «Lo que creo que es importante es que, ante la intervención de mi portavoz, se traslade por parte del presidente de la Junta quién es el hombre que le está haciendo los discursos o que se ponga al lado la persona que le está haciendo los discursos refiriéndose en términos masculinos», ha explicado.

Critica «los argumentos mentirosos» de Moreno

«Eso sí me parece muy grave porque denota que el señor [Moreno] Bonilla piensa que las mujeres no tenemos capacidad propia de tener un criterio político, de defender nuestra posición política y de, en este caso, desmantelar los argumentos mentirosos que se estaban esgrimiendo para no decir nada, como ocurrió ayer [el pasado jueves] en la sesión de control. Esto es lo que me parece peligroso», ha proseguido.

María Jesús Montero también consideró «peligroso» que, «cuando se producen estas expresiones [no lo de 'facha' sino la alusión a un escribiente masculino], los hombres que rodean al presidente de la Junta de Andalucía aplaudan al unísono como si se tratara de una gracieta. Eso es lo que es grave». «Luego ya, como cada uno se exprese, creo que todos nos tenemos que modular, pero lo grave es son los hechos y muchas veces nos fijamos más en el dedo que está señalando la luna que en la propia luna», ha reflexionado.

El debate en el Pleno del Parlamento andaluz giró el pasado jueves en torno a la solicitud de comisión de investigación registrada por los grupos de oposición de izquierda -PSOE-A, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía-, que ha apoyado Vox, relativa a la gestión del sistema de detección precoz de cáncer del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y sus «posibles responsabilidades políticas». El PP impuso su mayoría absoluta en la Cámara para rechazar esta iniciativa.