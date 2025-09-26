Suscríbete a
María Jesús Montero responde a Junts: «Los andaluces no viven de las subvenciones de nadie»

La socialista responde a los independentistas pero matiza que no lo permitirá «ni cuando lo dijo Esperanza Aguirre ni cuando lo dice Turull»

Moreno tira de ironía para contestar a Junts: «Habrá otra deducción fiscal; lo siento, independentistas»

Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha replicado este viernes al secretario general de Junts, Jordi Turull, que «los andaluces no viven de las subvenciones de nadie».

En un apunte en su cuenta ... en la red social 'X' recogido por Europa Press, la ministra de Hacienda y candidata del PSOE-A a la Junta en las próximas elecciones andaluzas ha reaccionado así después de que el dirigente de Junts haya acusado este viernes al Gobierno andaluz del PP-A de promover deducciones fiscales a sus ciudadanos, sobre cuestiones como la cuota del gimnasio y los gastos veterinarios, «con el dinero de los catalanes».

