María Jesús Montero promete a Bildu que prorrogará este decreto al que llaman «escudo social»

La vicepresidenta primero del Gobierno y ministra de Hacienda señaló que antes de que acabe el año llevará al Congreso un paquete normativo para ampliar buena parte de las medidas

Andalucía ya supera a Cataluña como la comunidad con más demandas por okupación de viviendas

«Me he tenido que ir a vivir de alquiler porque no me dejan recuperar mi propia casa»

María Jesús Montero, ministra de Hacienda
José María Aguilera

La prorrogación del llamado 'escudo social', ese decreto que contiene medidas que favorecen la inquiokupación y deja en situación de vulnerabilidad a los propietarios, depende en gran parte de la andaluza María Jesús Montero. Depende en parte porque ha de contar con el ... apoyo de la mayoría de la Cámara Baja, algo que se ha complicado tras el bloqueo de Junts, y es una medida que no termina de convencer al PNV.

