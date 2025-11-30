María Jesús Montero promete a Bildu que prorrogará este decreto al que llaman «escudo social»

La prorrogación del llamado 'escudo social', ese decreto que contiene medidas que favorecen la inquiokupación y deja en situación de vulnerabilidad a los propietarios, depende en gran parte de la andaluza María Jesús Montero. Depende en parte porque ha de contar con el ... apoyo de la mayoría de la Cámara Baja, algo que se ha complicado tras el bloqueo de Junts, y es una medida que no termina de convencer al PNV.

El decreto se viene prorrogando cada año desde que se aprobara en 2020, en plena pandemia, aunque la situación ha cambiado. Expira el 31 de diciembre de 2025 salvo que se amplíe de nuevo.

A principios de noviembre, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda prometió a EH Bildu que antes de que acabe el año llevará al Congreso un paquete normativo para prorrogar buena parte de las medidas que incluye el escudo social, como la polémica prohibición del corte de suministros a gente vulnerable (o la revalorización de las pensiones).

Noticia Relacionada Las personas condenadas por okupación no podrán comprar una vivienda protegida en al menos cinco años José María Aguilera La normativa incluye la creación del Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento en materia de Desahucios y Ocupación Ilegal

No habló del paquete completo, sino buena parte de él, por lo que se desconoce si se refiere a la mencionada medida. Entre ellas, explicó Matute, se encuentra la prohibición del corte de suministro de agua y luz y teléfono y de desahucios para colectivos vulnerables, la gratuidad del transporte público o la revalorización del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o las pensiones contributivas y no contributivas.

Montero le respondió que habrá que ver «si cuentan con el respaldo mayoritario» del hemiciclo. Quiso destacar que el Gobierno y los grupos que han apoyado ese escudo social han conseguido «algo muy importante» como es «incrementar el crecimiento económico del país y hacerlo compatible con la protección de las personas más vulnerables«.

Tanto desde Bildu como desde Podemos creen que estas medidas deberían dejar de ser temporales y hacerlas permanentes y estructurales.