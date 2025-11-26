María Jesús Montero pide explicaciones al PP sobre si conocían el cambio en sistema de «control» de contratos de emergencia del SAS

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido este miércoles explicaciones al vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP y diputado en el Congreso, Elías Bendodo, sobre si conocía, por su anterior cargo ... como consejero de Presidencia en la Junta de Andalucía, el cambio en el sistema de «control» de los contratos de emergencia que realizó el Servicio Andaluz de Salud (SAS), un asunto que está siendo investigado por la justicia.

Montero se ha pronunciado tras formularle Bendodo una pregunta en la sesión de control del Pleno del Congreso de los Diputados sobre la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y trasladarle también que «todas las encuestas anuncian» que como candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones de 2026 va a sacar «el peor resultado de la historia» del partido en la comunidad y ya están «echando de menos» a su antecesor, Juan Espadas. «Señor Bendodo, cuando uno augura en todo momento derrotas del otro es porque no está seguro de su victoria», ha replicado Montero al diputado del PP, al que ha reprochado que se dedique a aplicar la «ley del embudo».

Según ha añadido, para el PP, ella y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenían que «conocer todos los entresijos de los casos judiciales que hemos conocido», en referencia al 'caso Koldo' o 'caso Cerdán', mientras que el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no se enteraba «de nada» de lo que estaba ocurriendo con su partido en la Diputación de Almería desde hace cinco años. «Desde luego dar como argumento que no se sabe nada después de cinco años, porque a uno no le cogen el teléfono, según Moreno Bonilla, tiene su calificativo propio», ha expresado la vicepresidenta primera, quien ha preguntado a Bendodo si ya les han cogido el teléfono.

Ha planteado también a Bendodo si conocía ese «lenguaje encriptado» de la «trama del PP de Almería: ir al dentista, dolor de muela o limpieza de boca». «Esa es la forma y el modus operandi del PP de Almería y del PP de Andalucía y ustedes no saben nada», ha espetado a Bendodo, al que ha insistido en preguntar si no se «enteró de nada» cuando fue consejero de Presidencia en el Gobierno de Moreno. «Según usted, el número dos del Gobierno, como usted me aplica a mí, se tiene que enterar de todo, pero en el caso de usted, entonces esa regla ya no vale por ese embudo«, ha añadido Montero.

Al hilo de las declaraciones que se han producido en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla en el marco de la investigación de los contratos de emergencia del SAS, Montero ha indicado que interventores de la administración explicaron que el actual Gobierno autonómico cambió el sistema de «control previo por un control a posteriori en unos contratos sanitarios que se efectuaron al margen de la ley a pesar de que la Consejería de Hacienda advirtió de la ilegalidad». Ha preguntado a Bendodo si conocía ese cambio en los sistema de «control» de los contratos de emergencia, porque hay «muchas explicaciones que dar».