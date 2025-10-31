Suscríbete a
María Jesús Montero exige a la Junta de Andalucía «soluciones efectivas» con el cribado además de «la 'palmaíta' en la espalda» a las mujeres

La secretaria general del PSOE-A acusa al Gobierno andaluz de estar «todo el tiempo intentando criminalizar» a las mujeres con cáncer y «diciendo que se politizan»

Montero defiende la «transparencia y trazabilidad» de pagos del PSOE frente a «los sobresueldos del PP»

Montero, en su comparecencia de este viernes en Algeciras
Montero, en su comparecencia de este viernes en Algeciras E. P.

S. A.

Algeciras

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reclamado este viernes al Gobierno andaluz «soluciones efectivas» tras la crisis del cribado de cáncer de mama con la comunicación de los resultados de mamografías no concluyentes, exigencia que ha presentado como « ... más allá de esa 'palmaíta' en la espalda» a las asociaciones de mujeres de cáncer y de esa forma «intentar que todo parezca que está bien». En declaraciones a los medios de comunicación en Algeciras, donde ha presidido la firma de los compromisos con los municipios de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, ha sostenido Montero en su crítica a la Junta de Andalucía que «no escuchan a las víctimas», además de estar «todo el tiempo intentando criminalizarlas y diciendo que se politizan».

