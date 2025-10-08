María Jesús Montero elude la autocrítica por los fallos en el sistema de cribado de cáncer de mama aprobado en su etapa: «No soy consejera hace 13 años»

«Protocolo Montero, fue usted la que eliminó la obligación de informar a los pacientes». Exhibiendo la noticia publicada por ABC en el Pleno del Congreso, el diputado del PP Juan Bravo ha echado en cara este miércoles a la vicepresidenta primera ... del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, que fue ella quien prescindió de la obligación de informar a las pacientes dudosas de cáncer de mama cuando era consejera de Salud, a partir de 2011, cuando se estableció el protocolo en vigor que ha dado pie a una cadena de errores en la comunicación de los casos sospechosos a mujeres sometidas a las mamografías.

«¿De verdad los andaluces se van a creer que el problema que han tenido ustedes se achaca a hace trece años?», ha respondido la vicepresidenta primera en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Lo primero que hay que hacer cuándo uno gobierna es asumir «responsabilidades, competencias y tarea, y no como está haciendo el señor Moreno Bonilla, echando la culpa primero a las mujeres, posteriormente a las asociaciones y ahora no se sabe a quién, parece que a la ministra de Hacienda», se indignó la ministra de Hacienda.

María Jesús Montero, que fue consejera de Sanidad en Andalucía entre 2004 y 2013, ha considerado «lamentable» que el Ejecutivo de Juanma Moreno (PP) busque echarle «la culpa» de los errores en el cribado de cáncer de mama en Andalucía, toda vez que el protocolo de actuación ante casos dudosos se remonta a su etapa al frente de la sanidad atuonómica, con el PSOE en el gobierno.

La candidata a la Presidencia de la Junta, que desde el primer día está cañoneando al Gobierno andaluz con el mantra de la privatización de la sanidad pública, ha redoblado la presión sobre la Junta por este escándalo.

Montero extiende las sospechas a otros programas

El diputado del PP por Málaga Elías Bendodo también sacó a colación este asunto. «¿De verdad, señor Bendodo, no comunicar que se tenían que hacer pruebas para descartar un cáncer de mama a 2.000 personas es un error? Se nos va la vida, señor Bendodo, se nos va la vida en cuestiones de este tipo», ha lamentado. Montero extendió las dudas a otros programas de detección de tumores. Los andaluces se preguntan si algo igual está «ocurriendo con el cribado del cáncer colon, con el cribado del cáncer de cervix o con el cribado del de próstata», conjeturó.

Poco antes, los problemas en el cribado de cáncer de mama se colaron en el cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su adversario político, Alberto Núñez Feijóo. El también secretario general del PSOE sabía de antemano que el líder del PP iba a echarle en cara las «chistorras», «soles» y «lechugas», el lenguaje en clave utilizado por Koldo García, el que fuera asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, para referirse a los billetes de 500, 200 y 100 euros y ocultar así la existencia de dinero en efectivo supuestamente procedente de la trama de cobro de comisiones a cambio de obras públicas.

Sánchez también explota el escándalo andaluz

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de este miércoles, Sánchez capeó las críticas del líder del PP y contraatacó con los retrasos injustificados en la información y citación a las pacientes cuyas mamografías habían arrojado resultados sospechosos de cáncer en Andalucía.

Sánchez sacó a colación el problema, un día después de que las afectadas anunciaran que están estudiando llevar sus casos a la Justicia, utilizando el mantra de la privatización de la sanidad pública que emplea siempre que puede su vicepresidenta primera del Gobierno, líder del PSOE andaluz y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, para atacar al presidente Juanma Moreno (PP): «Ustedes lo que hacen es derivar la sanidad pública a la privada y lo que ocurre en Andalucía es que hay mujeres sin pruebas diagnósticas y tratamientos oncológicos». En cambio, ha recalcaldo, «nosotros hemos aumentado en estos siete años en un 45% la inversión en sanidad pública». Hay que recalcar que son las comunidades autónomas quienes tienen delegadas las competencias sanitarias.

La Junta de Andalucía aplica el mismo protocolo para el cribado del cáncer de mama desde que María Jesús Montero era consejera de Salud, entre 2004 y 2013. El protocolo en vigor que usa el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para comunicarse con las mujeres que hacen las pruebas de detección precoz del cáncer de mama data de 2011 eliminaba la recomendación de informar a las pacientes desde el primer momento, aplazando esa comunicación hasta el «informe de alta» y evitando hacer constar las lesiones benignas.

La asociación Amama confirmó este martes que estudia la vía penal contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, por los retrasos en las pruebas diagnósticas del programa de detección precoz del cáncer de mama. Queda por decidir, una vez que se estudie «caso por caso» la documentación recibida, si será en forma de demanda colectiva o de manera individual. Entre los posibles delitos que estudian, están lesiones por imprudencia, homicidio y dejación de atención sanitaria. Igualmente, presentará reclamaciones patrimoniales para «paliar el perjuicio» que han sufrido «muchísimas mujeres».