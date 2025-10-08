Suscríbete a
María Jesús Montero elude la autocrítica por los fallos en el sistema de cribado de cáncer de mama aprobado en su etapa: «No soy consejera hace 13 años»

El presidente del Gobierno reprocha a Feijóo que su modelo es la privatización de la sanidad pública

María Jesús Montero eliminó la obligación de informar a las pacientes dudosas de cáncer de mama cuando era consejera de Salud

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión de Control al Gobierno ep
Antonio R. Vega

«Protocolo Montero, fue usted la que eliminó la obligación de informar a los pacientes». Exhibiendo la noticia publicada por ABC en el Pleno del Congreso, el diputado del PP Juan Bravo ha echado en cara este miércoles a la vicepresidenta primera ... del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, que fue ella quien prescindió de la obligación de informar a las pacientes dudosas de cáncer de mama cuando era consejera de Salud, a partir de 2011, cuando se estableció el protocolo en vigor que ha dado pie a una cadena de errores en la comunicación de los casos sospechosos a mujeres sometidas a las mamografías.

