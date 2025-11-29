Suscríbete a
María Jesús Montero afea a Juanma Moreno que mantenga el teléfono de violencia intrafamiliar

La vicepresidenta dice que «no da igual» y critica la «frivolización» y «relajación del lenguaje»

Montero asegura que el Gobierno y el PSOE "no se van a dejar chantajear por nadie"

María Jesús Montero en un acto en Atarfe
María Jesús Montero en un acto en Atarfe ABC

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha censurado este sábado que en Andalucía se mantenga el teléfono de violencia intrafamiliar y ha advertido al presidente andaluz, Juanma Moreno, de que esta «frivolización» y «relajación del lenguaje» ... en torno a la violencia machista «no da igual».

Descarga la app