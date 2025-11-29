María Jesús Montero afea a Juanma Moreno que mantenga el teléfono de violencia intrafamiliar

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha censurado este sábado que en Andalucía se mantenga el teléfono de violencia intrafamiliar y ha advertido al presidente andaluz, Juanma Moreno, de que esta «frivolización» y «relajación del lenguaje» ... en torno a la violencia machista «no da igual».

Durante su participación en una jornada organizada por el PSOE en Atarfe (Granada), al hilo del 25N, Montero ha hecho hincapié en que «llamar a las cosas por su nombre significa identificarlas, reconocerlas, trasladar su especificidad y, por tanto, exigir medidas públicas«.

Se ha referido a las «amenazas» y retos que aún deben revisarse en la lucha contra la violencia de género en un entorno en el que, según ha dicho, «se frivoliza con la mercantilización de los derechos de las mujeres« y se »traslada una cierta relajación con el lenguaje, que es tan simbólico«.

«Que aquí, en Andalucía, un teléfono contra la violencia de género pase a llamarse teléfono intrafamiliar, no da igual señor Bonilla», ha clamado, en alusión a la medida pactada con Vox en la primera legislatura de Juanma Moreno.

En contraposición, María Jesús Montero ha reivindicado que el feminismo «no es algo más» dentro de la agenda política del PSOE ni de sus principios sino que este partido lo incorporó como «una de sus señas de identidad» y «seguirá trabajando sin escatimar esfuerzos», para conseguir la igualdad «efectiva y no solo discursiva» entre hombres y mujeres.

Antes que ella ha intervenido el delegado del Gobierno en Andalucía y secretario general del PSOE granadino, Pedro Fernández, que ha repasado los avances logrados en la lucha contra la violencia de género durante los distintos gobiernos socialista y lo ha contrapuesto con una «Junta de Andalucía indolente, ambigua, que no es capaz de alzar la voz fuerte para defender la igualdad» y que «permanentemente está recortando» la financiación a las asociaciones que apoyan a las mujeres.

Violencia vicaria

Durante el acto -en el que se ha guardado un minuto de silencio por las dos últimas mujeres asesinadas por violencia machista en las localidades malagueñas de Rincón de la Victoria y Campillos-, se ha celebrado una mesa redonda centrada en la violencia vicaria y moderada por la secretaria de Igualdad del PSOE-A, Olga Manzano.

Además de Montero han participado la presidenta de la Asociación Psicología Feminista, Dolores Rubio Prats; el cineasta y activista por los derechos humanos Samuel Sebastián, y Paula Reyes Cano, que es doctora en Ciencias Jurídicas y experta en Violencia de Género en la Infancia a Adolescencia.

Entre otras cuestiones, y bajo el recuerdo permanente al caso de Ruth Ortiz --madre de los niños Ruth y José, asesinados por su padre, José Bretón en 2011--, la mesa ha abordado cuestiones como que el ordenamiento jurídico no establezca todavía la prohibición de la custodia individual a un padre agresor o el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria aprobado en Consejo de Ministros.

Montero ha incidido en que la sociedad tiene que acompañar la visibilización de una nueva situación que el ordenamiento jurídico no tenía contemplada y en «poner el acento en los más desprotegidos», los niños, en ese daño que les provoca el agresor para perjudicar a la madre.

Sobre el anteproyecto de Ley, ha defendido que el debate social es una condición «imprescindible para el avance» y «no pasa nada porque al comienzo de determinadas iniciativas valientes haya una controversia respecto al debate«.

«Lo que tenemos es que conducirlo bien, orientarlo bien y ser capaces de dirigirlo para que encontremos el equilibrio importantísimo que las leyes establecen entre las protecciones de derecho, pero también las garantías de seguridad».

Ha llamado así a «coger el toro por los cuernos, trasladarlo con claridad» y «no permitir que se manipule este debate» porque no se va «contra los padres, al revés», ha enfatizado, se está «defendiendo a los buenos padres y estamos diciendo que los maltratadores no pueden ser buenos padres», ha expuesto.

Por otro lado, y al ser preguntada al respecto, ha señalado que cuando sea presidenta de la Junta de Andalucía incorporará la psicología en la cartera de servicios del sistema de salud para garantizar que los niños y niñas víctimas de violencia vicaria tengan «de inmediato» un acompañamiento profesional, sin depender de los recursos económicos de sus familias. «Lo más urgente son ellos y ellas», ha subrayado.

Montero ha abogado por realizar una política transformadora que no sea solo un «escaparate de relato» para remover los cimientos de la desigualdad. Ha incidido en la necesidad de crear equipos de coordinación entre sanitarios, educadores y justicia para identificar diagnósticos correctos y aplicar tratamientos eficaces, asegurando que «las cicatrices de estas víctimas no comprometan su desarrollo personal».