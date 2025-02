Manifestación 8M en Sevilla: este es el horario y recorrido de las marchas por el Día de la Mujer

Después de la polémica edición de 2020 y de la ausencia del pasado año con motivo de la pandemia, las manifestaciones feministas del 8M volverán a recorrer las calles de las capitales andaluzas. Las diferentes marchas inundarán las calles más céntricas de su carácterístico color morado este 8 de marzo de 2022 con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Ciertas discrepancias en el seno del movimiento feminista han generado que en algunos casos las marchas del 8M tengan doble convocatoria . En cualquier caso, el objetivo común de todas ellas será el de elevar la voz por la igualdad de género, contra las prácticas y violencias machistas y para acabar con todo tipo de discriminación.

De esta manera, la multitudinaria concentración en Sevilla estará este año dividida en dos manifestaciones generales convocadas por varios colectivos feministas. Por un lado, la Asamblea Feminista de Sevilla convoca junto a otros treinta grupos y organizaciones una marcha bajo el lema «Feminismo Inclusivo ¡siempre!» a las 18:00 horas . Esta irá desde Torre Sevilla hasta el Palacio de San Telmo.

La otra gran manifestación está convocada por el Movimiento Feminista de Sevilla un rato más tarde, a las 19:30 horas en la Plaza Nueva de la capital hispalense. Esta lleva la consigna «La lucha de las mujeres. Por un mundo feminista».

Pero la cosa no queda ahí, ya que por la mañana, a las 11:00 horas , dará comienzo otra manifestación convocada por CCOO y UGT . A eso de las 11:30 ambos sindicatos atenderán a los medios en la confluencias de las calles Velázquez, Rioja y Tetuán. Cada uno de ellos partirá desde un enclave de la capital hispalense: UGT Sevilla desde Reyes Católicos y Comisiones Obreras desde las Setas de la Encarnación.

Manifestaciones del 8M en Andalucía

— Málaga : a las 19 horas está convocada la marcha «Las mujeres juntas somos imparables», cuyo recorrido será el siguiente: Alameda de Colón, Alameda Principal, Marqués de Larios, Granada, plaza del Siglo, Molina Larios y plaza de la Marina.

— Córdoba : a las 18 horas arrancará la marcha «Somos mujeres. Somos la mitad del mundo» en la glorieta Media Luna Cruz Roja.

— Granada : tendrá lugar una manifestación a las 18:30 horas en la plaza del Triunfo y una concentración a las 19 horas en la plaza del Carmen.

— Almería : la manifestación está convocada a las 19:30 horas en el anfiteatro de La Rambla.

— Huelva : a las 19 horas comenzará la marcha feminista entre el antiguo Estadio Colombino y la plaza de las Monjas.

— Cádiz : hay convocada a las 18:30 horas una marcha que irá de la plaza Asdrúbal a la plaza de la Catedral de Cádiz.

— Jaén : la manifestación bajo el lema «No hay democracia ni libertad sin servicios públicos de calidad» dará comienzo a las 17:30 horas en la plaza de San Ildefonso e irá hasta la calle Roldán y Marín. Antes, a las 17:00 horas, hay otra que irá de la plaza de Las Batallas a la de Santa María.

La comunidad de la Universidad de Almería ha reivindicado la igualdad este 8 de marzo con la lectura de l manifiesto de CRUE Universidades Españolas y diversas actividades de concienciación del grupo Buenos Tratos de Acción en Red Andalucía. El acto ha estado encabezado por la vicerrectora de Estudiantes, Igualdad e Inclusión, Maribel Ramírez. A través del manifiesto se ha enfatizado en la necesidad de reflexionar sobre las condiciones que mantienen brechas y desigualdades que limitan a las mujeres el ejercicio de los derechos y libertades. Ramírez ha señalado que «las mujeres somos el 50% de la sociedad y se está perdiendo el 50% del talento en las disciplinas STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). No nos podemos quedar atrás dado que la tecnología es el futuro. Aún queda mucho trabajo por hacer especialmente en carreras como Ingeniería Informática». Por último, han recordado a todas las niñas y mujeres que ven coartado su derecho a la educación y especialmente en estos momentos las afganas e iraníes.

- Manifestación en Granada: en Granada, las Plataformas 25N/8M y Feminismo Unitario de Graná han convocado una manifestación que saldrá a las 18,00 horas desde la plaza del Triunfo y llegará al Paseo del Salón. En su manifiesto señalan que vuelven a ocupar las calles y "lo hacemos todas juntas, desde el convencimiento de que para avanzar en nuestros derechos es necesario encontrarnos y caminar unidas en nuestra diversidad, desde el respeto a nuestras diferencias y teniendo claro que en la lucha feminista no sobra nadie, que solas no podemos y que nos necesitamos todas". Además, los colectivos agrupados bajo el nombre Granada Abolicionista convocan una concentración en la Plaza del Carmen a las 19,00 horas con el lema es 'El feminismo es abolicionista'.

El grupo parlamentario sustentado por Adelante Andalucía ha lamentado este miércoles que la Cámara andaluza no podrá contar tampoco este año con una declaración institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres que se conmemora este 8 de marzo porque, "para variar, los machistas" del "partido de los maltratadores" -en alusión a Vox- "han decidido no apoyar" una iniciativa en ese sentido. Así lo ha trasladado el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una rueda de prensa en el Parlamento y a preguntas de los periodistas a propósito del manifiesto que el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, tiene previsto leer a las 15,45 horas "en la puerta" del salón de Plenos, donde un cuarto de hora más tarde arrancará la sesión plenaria. El portavoz de Adelante ha explicado que su grupo conoce y "va a apoyar" dicho manifiesto que leerá el presidente, pero ha apostillado que "no va a poder ser una declaración institucional --que requiere la unanimidad de los grupos-- porque, para variar, los machistas, el partido de los maltratadores, ha decidido no apoyar una declaración institucional sobre el 8M".

El rector de la UCO, Manuel Torralbo Rodríguez , ha señalado que en un día como hoy los hombres “tienen que acompañar a las mujeres y reconocer el trabajo que hacen". El rector ha insistido en que “la igualdad se construye con políticas y recursos, no solo con palabras” y por eso que hay que seguir trabajando en todos los ámbitos de universidad, “mejorando las condiciones de las jóvenes investigadoras o que sean responsables de proyectos de investigación, por ejemplo”.

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha presidido hoy el acto institucional de la Junta de Andalucía por el Día Internacional de la Mujer, donde ha destacado la importancia de la igualdad y del papel de todas y cada una de las mujeres "en todos los rincones de nuestro territorio" para avanzar en el liderazgo de la región. Con el lema de la campaña institucional de la Junta de Andalucía, 'Mujeres por Bandera', se quiere reconocer el "esfuerzo, el talento y el legado" de las mujeres en esa lucha por la igualdad, "algo que no ha sido fácil", ha apuntado Navarro, quien considera que para que una sociedad alcance "sus mayores cotas de progreso, desarrollo bienestar y prosperidad" debe contar con todos sus ciudadanos, y la mitad de la población son las mujeres.

La ex vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez, Carmen Calvo, participa en la manifestación de Córdoba tras una pancarta bajo el lema 'Feminismo imparable' y el anagrama del PSOE de Andalucía acompañada de concejales del Ayuntamiento y el candidato a la Alcaldía y diputado en el Congreso Antonio Hurtado.

Lemas en contra de la ministra Irene Montero: "Irene escucha, nuestras hijas no quieren ser putas", "Más respeto por la agenda feminista"

A la llegada a la plaza del Ayuntamiento, este grupo de mujeres se encontraba custodiado por un pequeño ‘cordón’ de varios policías que ha evitado mayores problemas. El grupo, que portaba pancartas a favor de la abolición de la prostitución y en contra de la ley trans ha comenzado a gritar sus consignas frente a la marcha. “Ser mujer no es un sentimiento” y otros como “ni bis, ni trans, mujeres nada más”. Como respuesta, las mujeres de la marcha han contestado gritando “Sin las trans no hay feminismo”. No ha durado más de diez minutos la confrontación y la marcha ha proseguido sin mayores percances.

Momentos de tensión en Granada a la llegada a la plaza del Ayuntamiento. Antes de que comenzara la manifestación, un grupo de mujeres contrarias a la ley trans se ha concentrado allí. No había habido momentos de crispación pasada la hora durante la marcha, a pesar de estar compuesta por grupos significativamente diversos.

Este 2023 la manifestación ha vuelto a ser unitaria en cuanto al formato, no así en cuanto a los mensajes, ya que, cerrando la misma, se encontraban los representantes de Podemos que han portado pancartas a favor de la «Ley del sólo sí es sí « y han gritado consignas como »ponemos en el centro el consentimiento «.