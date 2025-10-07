Vivir como en un hotel con spa, vistas a la playa y restaurantes Estrella Michelín: así son los nuevos pisos de lujo de la Costa del Sol

La Costa del Sol vuelve a consolidarse como epicentro del lujo residencial en Europa. La promotora Higuerón Real Estate ha anunciado la obtención de la licencia para iniciar la construcción de Waterfall Residences, un ambicioso proyecto inmobiliario que supondrá una inversión de 106 millones de ... euros y que contará con 233 exclusivas viviendas distribuidas en siete residenciales integrados en plena naturaleza, a escasos minutos del centro de Málaga y Fuengirola.

El nuevo complejo ocupará una parcela de 26.272 m² y dispondrá de más de 7.000 m² de zonas verdes. Cada uno de los siete residenciales —bautizados con nombres evocadores como Virginia, Niágara, Iguazú, Havasu, Ángel, Yosemite y Victoria— ha sido concebido para ofrecer una experiencia de vida única, en línea con la filosofía de Higuerón de crear espacios que van más allá de lo convencional.

En una primera fase, se levantarán 71 apartamentos y áticos de gran calidad, entre ellos 21 Garden Villas, 34 Deluxe Apartments y 16 Sky Villas, diseñados para maximizar el confort, la privacidad y las vistas panorámicas. El proyecto destaca por su arquitectura contemporánea e innovadora, plenamente integrada en el entorno natural de la Costa del Sol.

«Este nuevo proyecto eleva el estándar de excelencia de la compañía y reafirma nuestro compromiso con la exclusividad y la diferenciación. Se trata de una apuesta de máxima calidad, concebida para satisfacer la demanda de un mercado cada vez más exigente», explicó Javier Rodríguez, CEO de Higuerón Developments.

Servicios de un resort cinco estrellas… sin salir de casa

Uno de los grandes atractivos de Waterfall Residences será el acceso de los propietarios a los servicios de Higuerón Resort, un complejo de referencia en el sur de Europa. Los residentes podrán disfrutar de:

Higuerón Sport Club, con pistas de pádel y tenis de primer nivel.

Higuerón Spa, con circuitos y tratamientos diseñados para el bienestar integral.

Beach Club en una de las mejores playas de la Costa del Sol.

Oferta gastronómica de alto nivel, liderada por Diego Gallegos, chef del restaurante Sollo, galardonado con una Estrella Michelin, una Estrella Michelin Verde y dos Soles Repsol.

En definitiva, vivir en Waterfall Residences equivaldrá a disfrutar de los servicios de un hotel de lujo sin renunciar a la privacidad y comodidad del hogar.

Las cascadas que dan nombre al proyecto no son solo un elemento estético: están pensadas para crear un ambiente de paz y serenidad, favoreciendo la conexión con la naturaleza. Esta visión holística responde a la creciente demanda de espacios residenciales que combinen lujo, bienestar y sostenibilidad.

Interior de los nuevos pisos de Higuerón Real Estate abc

Higuerón Real Estate será pionera en la Costa del Sol al incorporar un sistema de reutilización de aguas grises en una promoción de estas características, en línea con los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU. Además, el proyecto incluirá instalaciones de energías renovables, reducción de la huella hídrica y de carbono, y obtendrá la certificación BREEAM de construcción sostenible.

Este proyecto refuerza el liderazgo de la Costa del Sol como destino privilegiado para la inversión inmobiliaria de lujo en Europa, combinando un estilo de vida mediterráneo con el confort de las mejores infraestructuras y servicios.