Suscríbete a
ABC Premium
Directo
Al menos dos desaparecidos y tres obreros heridos tras el derrumbe de un edificio en el centro de Madrid

Vivir como en un hotel con spa, vistas a la playa y restaurantes Estrella Michelín: así son los nuevos pisos de lujo de la Costa del Sol

Con una inversión de 106 millones de euros, Higuerón Real Estate construirá 233 viviendas de diseño exclusivo en un innovador complejo residencial en pleno corazón de la Costa del Sol, que combinará lujo, sostenibilidad y servicios de alta gama

Así es el hotel de lujo que tiene Messi en la costa de Cádiz

La ciudad costera de Andalucía que los americanos prefieren visitar antes que Santorini

Ático de lujo de nuevos pisos de lujo de la Costa del Sol
Ático de lujo de nuevos pisos de lujo de la Costa del Sol abc
Álvaro Gayán Queralt

Álvaro Gayán Queralt

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Costa del Sol vuelve a consolidarse como epicentro del lujo residencial en Europa. La promotora Higuerón Real Estate ha anunciado la obtención de la licencia para iniciar la construcción de Waterfall Residences, un ambicioso proyecto inmobiliario que supondrá una inversión de 106 millones de ... euros y que contará con 233 exclusivas viviendas distribuidas en siete residenciales integrados en plena naturaleza, a escasos minutos del centro de Málaga y Fuengirola.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app