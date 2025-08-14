La vivienda en Málaga marca récord y se sitúa un 49% por encima de la burbuja de 2007

Una mujer camina delante de un piso que está a la venta

Málaga capital ha encadenado su máximo histórico en el mercado de compraventa: 4.145 euros por metro cuadrado en julio de 2025, un nivel que rebasa en un 49% el pico de abril de 2007 (2.778 €/m²) y que confirma la singular tensión del mercado residencial de la ciudad, de acuerdo con un análisis especial del portal Fotocasa difundido con motivo de la Feria.

El informe compara el momento actual con el suelo de la serie histórica, registrado en mayo de 2015 (1.572 €/metro cuadrado), y concluye que el precio medio se ha incrementado un 163% desde entonces. En términos de vivienda tipo, un piso estándar de 80 metros cuadrados ha pasado de 125.740 euros en mayo de 2015 a 331.609 euros en julio de 2025; en el máximo del ciclo anterior, en abril de 2007, ese mismo inmueble valía 222.232 euros.

La evolución reciente también refleja fuertes tasas de subida: el mercado malagueño encadena incrementos anuales desde junio de 2021, justo tras la pandemia, con alzas que han llegado a superar el 20%. En 2025, esas variaciones interanuales se han moderado, aunque siguen en niveles elevados, cercanos al 10%, según la serie del Índice Inmobiliario de Fotocasa.

El comportamiento de Málaga despunta frente al conjunto del país. Según el análisis, las valoraciones de compraventa en la capital se sitúan un 53% por encima de la media nacional, resultado de una escalada prácticamente ininterrumpida desde mediados de 2015.

«Málaga se ha consolidado como uno de los mercados residenciales más dinámicos y tensionados de toda España», ha explicado María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, que atribuye el encarecimiento a la presión compradora, nacional y extranjera, la oferta limitada de vivienda nueva y la alta demanda en zonas céntricas y costeras con gran valor turístico y de inversión, en un contexto de transformación urbana, económica y cultural que ha reforzado el posicionamiento de la ciudad en el mercado nacional e internacional.

