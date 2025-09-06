De la Virgen quemada al Niño salvado: Vélez-Málaga celebra el 75.º de la Piedad con procesión extraordinaria

Ardió la imagen mariana vinculada al Camerín durante la Guerra Civil, pero la Providencia permitió que se salvara el Niño que sostenía en sus brazos; hoy, ya restaurado, vuelve a presentarse como signo de consuelo e intercesión para los fieles veleños. Ese contraste, la ... Virgen perdida y el Niño preservado, ha alimentado durante décadas una devoción que se expresa en la oración ante el sagrario, en el rezo del Rosario y en la confianza sencilla de un pueblo, el de Vélez Málaga, que, frente a la adversidad, custodió lo esencial.

La primitiva advocación no era dolorosa: era una gloriosa con el Niño entre las manos, documentada en el propio camerín desde finales del siglo XVII. La guerra la destruyó y solo quedó el Niño Jesús, salvado, según la tradición oral, porque una vecina lo escondió. También hay otras versiones que vinculan su conservación a que en el momento de la destrucción de Virgen, el Niño se encontraba en una de sus visitas a enfermos y parturientas. Para este 75.º aniversario se ha culminado su restauración y ha aflorado la policromía original que permanecía bajo repintes posteriores, de modo que la talla luce de nuevo su dignidad para el culto. «La cuestión es que lo tenemos y, para este aniversario, lo hemos restaurado felizmente», ha subrayado el hermano mayor, Carlos Serralvo.

Fotos antiguas de cómo era la Virgen de la Piedad ý su hijo Jesús en Vélez-Málaga Archicofradía del Rico y la Piedad

El Camerín de la Piedad es una capilla urbana barroca, de planta poligonal y profusa decoración de espejos, ángeles y molduras, levantada en el siglo XVII y con reformas y dorado documentados en el XVIII. Su vocación es catequizar la calle y mantener la presencia de María en el entramado urbano; por eso se asoma como un pequeño templete al viandante y acoge la devoción cotidiana de la Archicofradía. El conjunto se integra en el Centro Histórico de Vélez-Málaga, Bien de Interés Cultural desde el 17 de abril de 2007.

La congregación actual se erigió en 1950 y fue la primera en devolver una Virgen a la calle el Jueves Santo tras la reconstrucción de la Semana Santa veleña; el cortejo blanco le valió el sobrenombre de «la novia de Vélez». En 1975 estrenó el primer manto bordado en oro de la ciudad; en 1985 incorporó a Jesús Nazareno «El Rico»; y en el 50.º aniversario, en 2000, renovó prácticamente todo el conjunto, con la primera salida y el primer palio completamente bordados en oro de Vélez-Málaga. Desde 2007 la acompañan de nuevo las tropas regulares de Melilla 52.

El histórico manto de oro (1975) ha sido objeto de mejoras para asegurar su conservación y realzar su lectura estética: en 2000 «se pasó» el bordado y se completó con una nueva salida en oro, manteniendo la fidelidad a la tradición y al estilo propio de la Archicofradía.

El Niño Jesús con la pintura policromada deteriorada en la cara y en los dedos Archicofradía del rico y la piedad

A los estrenos de este 75.º aniversario se suma una nueva corona de plata de ley sobredorada, obra de Orfebrería Montenegro (Fuengirola). El mismo taller ha ejecutado una peana de culto y una media luna para el trono. Además, se incorporan un libro de reglas bordado por Manuel Mendoza y una salida bordada del mismo taller con diseño de Salvador Aguilar, junto a donaciones como un pañuelo del siglo XIX y conchas de oro de bolillo de un taller sevillano. «No paramos», ha afirmado Serralvo al detallar los estrenos.

La celebración tendrá lugar este sábado 6 de septiembre con Eucaristía a las 17.00 en el Mercado de San Francisco y, a continuación, procesión extraordinaria de María Stma. de la Piedad a las 19.00. La última salida extraordinaria del 15 de agosto de 2000, coincidiendo con el 50 aniversario de la Congregación. «Es un acontecimiento histórico para nuestra Archicofradía. Lo estamos viviendo con muchísima ilusión y todo está organizado para que la Novia de Vélez devuelva todo ese cariño que todos los vecinos y fieles le profesan, acogiéndolos en su bendito manto», ha manifestado Serralvo. La Virgen de la Piedad volverá a recorrer las calles de Vélez como testimonio de fe y gratitud, recordando a todos que, aun en medio de las pruebas, siempre permanece la esperanza bajo su manto.