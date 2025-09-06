Suscríbete a
De la Virgen quemada al Niño salvado: Vélez-Málaga celebra el 75.º de la Piedad con procesión extraordinaria

La Archicofradía del Rico y la Piedad celebra sus 75 años con una procesión extraordinaria por las calles del municipio malagueño este sábado 6 de septiembre

La Virgen de la Piedad, ya restaurada, con su hijo Jesús, que sobrevivió al incendio
Alejandro Trujillo

Málaga

Ardió la imagen mariana vinculada al Camerín durante la Guerra Civil, pero la Providencia permitió que se salvara el Niño que sostenía en sus brazos; hoy, ya restaurado, vuelve a presentarse como signo de consuelo e intercesión para los fieles veleños. Ese contraste, la ... Virgen perdida y el Niño preservado, ha alimentado durante décadas una devoción que se expresa en la oración ante el sagrario, en el rezo del Rosario y en la confianza sencilla de un pueblo, el de Vélez Málaga, que, frente a la adversidad, custodió lo esencial.

