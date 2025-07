Víctimas del caos ferroviario: «Da ansiedad; hemos pagado 1.000 euros por cada pasaje a Buenos Aires desde Barcelona»

Otra vez los trenes en España no circulan como debieran. Otra vez los viajeros se han quedado atrapados. «He pensado que era otro apagón», asegura Carol Daza, un colombiana residente en Alemania, que tras una vacaciones familiares en Marbella quiere llegar a Madrid para coger un enlace a Canadá.

«Somos precavidos y no tenemos el vuelo hasta mañana por la tarde. En Madrid tenemos hotel, pero estamos aquí en la estación con los tres niños y no sabemos cuándo subiremos al tren«, afirma esta pasajera, que asegura que si pasa de las 13.00 horas y no ha embarcado se va a comenzar a preocupar.

Con menos tranquilidad está Hernán San Martín, que tras una vacaciones con su madre en Málaga se ha dispuesto a volar de vuelta a Argentina. «Nos da ansiedad esta situación. Tenemos el vuelo desde Barcelona a las 12.00 horas y hemos pagado 1.000 euros por cada pasaje«, afirma este pasajero en tierra, con las maletas preparadas y mirada clavada en el panel de horarios. Busca una solución y una apertura de vías que no llega. »De momento tenemos tiempo«, añade.

Son dos de las víctimas de este nuevo caos ferroviario, que comienza a ser una situación frecuente. Hay quien tenía que estar en Barcelona para una boda esta tarde del martes. «La voy a perder», dice una viajera extranjera que asegura en la cafetería de la estación que ha volado a España solo para asistir al enlace matrimonial.

Los viajeros buscaban información en sus móviles F. SIlva

«Si se alarga me vuelvo a casa de mi hijo«, señala paciente Mercedes Morgado, cuyo tren a Córdoba acumula retrasos. Ha estado unos días visitando a su hijo en Málaga y asegura que si no hay una solución se queda en la Costa del Sol y se marcha otro día.

Sobre las 10.30 horas, Adif remite un mensaje en el que confirma que los trenes parados en las vías desde el día anterior han comenzado funcionar. Se están desatascando las vías. La reparación de la catenaria en La Sagra llega sobre las 11.25 horas. Los trenes pueden comenzar a circular en ambos sentidos, pero para muchos ya esta tarde. Ya no llegan a sus compromisos.

Y es muy tarde también para los que han pasado la noche en tren en ninguna parte. Más de trescientos viajeros han pasado la noche atrapados en el tren que cubría la ruta entre Madrid y Málaga, a la altura de Villaseca de la Sagra (Toledo).

Los pasajeros no disponían de agua, comida, luz o aire acondicionado, lo que agravó la situación debido a las altas temperaturas. «Estamos en medio del campo«, aseguraba uno por redes sociales. Hubo que hace evacuaciones de enfermos. Uno de los momentos más críticos fue con una señora que se sintió indispuesta. «No podían utilizar una camilla con ruedas, y tuvieron que cruzar un arroyo para sacarla como pudieron», relataba un pasajero.