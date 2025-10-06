La Universidad Europea de Andalucía abre en Málaga con 550 alumnos

La Universidad Europea de Andalucía ha estrenado este lunes 6 de octubre su nuevo campus en el barrio de Teatinos con más de 550 estudiantes de grado y posgrado ya en clase. Es el segundo recinto más grande de la institución y llega ... para reforzar el posicionamiento de Málaga como polo académico y tecnológico con vocación global.

El rector, Daniel Hormigo, ha fijado una hoja de ruta ambiciosa: «Nuestra previsión es llegar a los 5.000 estudiantes en los próximos cinco años y aumentar nuestra oferta académica de forma sostenible». Con casi un 40% de internacionalidad y presencia de más de 50 nacionalidades, la dirección subraya un proyecto diseñado para competir en el mapa universitario europeo desde la Costa del Sol.

Levantado sobre 27.000 metros cuadrados, el campus combina tecnología y sostenibilidad, con instalaciones de vanguardia, laboratorios de última generación y entornos de simulación avanzados que permiten a los alumnos experimentar de forma inmersiva los desafíos de su profesión. «Era importante desarrollar nuestro proyecto en una ciudad con gran impacto tecnológico y empresarial, y Málaga tiene todos los requisitos: cultura, innovación y una internacionalidad que encajaba con el espíritu de la Institución», ha afirmado Hormigo.

La conexión con el tejido productivo local es uno de los ejes del plan académico. En su bienvenida a la primera promoción, el rector ha puesto en valor la colaboración con empresas y entidades malagueñas y ha señalado como prioridad «retener talento local, además de atraer talento internacional». La estrategia persigue que los estudiantes encuentren prácticas de calidad, empleabilidad y recorrido profesional sin abandonar la provincia.

La Universidad Europea de Andalucía inicia su actividad con una oferta académica amplia y orientada a las profesiones más demandadas. Incluye diez grados, entre ellos Odontología, Biomedicina, Psicología, Fisioterapia, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Administración y Dirección de Empresas, Marketing, Ingeniería Informática y las titulaciones de Maestro en Educación Primaria e Infantil, dos dobles grados (Ciencias del Deporte y Fisioterapia; Educación Primaria e Infantil) y ocho posgrados que abarcan desde la fisioterapia avanzada, terapia manual ortopédica, neurociencia y rehabilitación, hasta la gestión empresarial y tecnológica, con programas en marketing, análisis de negocios, negocios internacionales y análisis en big data.

Daniel Hormigo, rector de la Universidad Europea de Andalucía, en el acto de inauguración del curso académico universidad Europea

Para reforzar la experiencia universitaria, la institución ha sellado alianzas con actores de referencia de la ciudad, como el Museo Carmen Thyssen Málaga y la Confederación de Empresarios de Málaga. Estos acuerdos permitirán acercar la cultura y la empresa al ámbito académico, impulsar proyectos conjuntos de innovación y fomentar la empleabilidad del alumnado en el tejido económico malagueño.

La Universidad Europea de Andalucía estrena un plan de ayudas dotado con más de 2 millones de euros, con una línea específica para alumnado malagueño. El objetivo es que el acceso a la Educación Superior dependa del mérito y el esfuerzo, y no de la renta familiar, facilitando la captación de los mejores expedientes y perfiles con potencial.

El diseño académico insiste en metodologías activas y evaluación continua, apoyadas en tecnología y simulación avanzada, con un pie en la empresa desde primero y un énfasis particular en competencias transversales: comunicación, trabajo en equipo, pensamiento crítico y análisis de datos. La promesa institucional es un itinerario formativo que «dialoga» con el mercado laboral sin renunciar al rigor universitario.

La universidad desembarca, además, con un mensaje de ciudad: más estudiantes, más investigación aplicada y más actividad económica en el entorno de Teatinos, hoy uno de los barrios con mayor pulso universitario de España. En paralelo, el impacto internacional, aulas con diversidad de acentos y trayectorias, aspira a proyectar la marca Málaga y a consolidar la capital como destino educativo atractivo y competitivo.

«Creemos en una universidad accesible, inclusiva y de calidad. Este proyecto nace con la vocación de contribuir al desarrollo educativo y social de Málaga», ha concluido Hormigo, convencido de que el nuevo campus tendrá efecto tractor sobre el ecosistema tecnológico y cultural de la provincia. Con 550 alumnos en el punto de partida y una meta de 5.000 en el horizonte, la provincia suma desde hoy un actor académico con ambición de largo recorrido.