La Universidad Europea de Andalucía abre en Málaga con 550 alumnos

El nuevo campus de Teatinos impulsa la conexión con el tejido empresarial malagueño y arranca con un 40% de estudiantes de más de 50 países

Alumnos en la presentación del inicio del curso académico de la Universidad Europea en Málaga
Alumnos en la presentación del inicio del curso académico de la Universidad Europea en Málaga
Alejandro Trujillo

Málaga

La Universidad Europea de Andalucía ha estrenado este lunes 6 de octubre su nuevo campus en el barrio de Teatinos con más de 550 estudiantes de grado y posgrado ya en clase. Es el segundo recinto más grande de la institución y llega ... para reforzar el posicionamiento de Málaga como polo académico y tecnológico con vocación global.

