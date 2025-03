El triste final de Ángela, asesinada y tirada a una alcantarilla en Málaga

Ángela tenía una familia, pero quiso ampliarla y adoptó al menor de sus hijos hace ya más de 20 años. No había nacido de su vientre, pero lo crio con amor, sin importar la genética. Cuando su adicción a las drogas lo ponía agresivo, le ... pedía dinero o se ponía violento, ella trataba de calmarlo. Sufría por ver lo que las adicciones habían hecho con su querido niño, que en las últimas semanas se le vio vivir en una casa 'okupa'. Ángela nunca denunció a su hijo, pero la última vez que se encaró a ella la Policía cree que fue fatal. El pasado mayo, supuestamente, la mató y luego la arrojó a una alcantarilla en Málaga, donde el cadáver estuvo más de un mes hasta que fue encontrado esta semana.

Es la trágica historia de una madre presuntamente asesinada por su hijo en el barrio de Teatinos. La Policía Nacional detuvo la madrugada del miércoles al sospechoso por el asesinato. El propio comisario provincial confirmó que era el hijo adoptivo de la mujer aparecida muerta. Una vez que la Policía Científica pudo atinar que el cadáver era el de Ángela, los hechos se precipitaron. Esa misma noche su hijo estaba detenido como principal sospechoso.

El Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial sigue con la investigación abierta. Lo que se ha cerrado es la búsqueda de la mujer. Ángela desapareció el pasado mes de mayo. El 23 de ese mes se dio la alerta, ya llevaba días sin dar señales de vida. Fuentes consultadas por ABC explican que en la denuncia de desaparición no constaba nada extraño.

En aquel reporte por la ausencia sólo se decía que se echaba en falta a la mujer de 60 años, que no se sabía nada de ella, no respondía a las llamadas y nadie podía contactar con ella. El contacto para las noticias sobre la desaparición fue su exmarido, que pidió que no dieran su teléfono y mantener la discreción sobre lo ocurrido.

Se activó un protocolo de búsqueda de desaparecidos que acabó este pasado martes a las 12.20 horas. A ocho metros de profundidad, en una alcantarilla de la calle Juan de Robles del barrio de Teatinos, cerca de la Ciudad de la Justicia, apareció un bulto extraño en el fondo. Era una funda que contenía lo que parecía un cuerpo. Al abrirla, se vio que contenía el cadáver una mujer en un estado de descomposición muy avanzado.

A pocos minutos de casa

Las pesquisas practicadas desvelaron horas después que era Ángela. Allí estaba con su 1,50 de estatura y pelo castaño. En todo este tiempo no se había alejado demasiado de su hogar. Su casa estaba a escasos minutos a pie del agujero donde fue arrojada, en la calle Carril del Capitán. Las evidencias señalaban que había sido asesinada. El cuerpo estaba en muy malas condiciones.

El deterioro hacía imposible saber quién era, pero se veía a simple vista que había sido arrojada allí dentro. La mujer tenía una cuerda alrededor del cuello y presentaba otras lesiones que evidenciaban una muerte violenta. El Real Cuerpo de Bomberos de Málaga fue el que sacó el cadáver de la alcantarilla en la zona conocida como El Hoyo, cerca de la Ciudad de la Justicia.

Tras esto, fue llevada al Instituto Médico Legal. Estaba en una avanzada descomposición por llevar más de un mes allí enterrada, entre la humedad de la alcantarilla. El resultado de la autopsia preliminar dice que fue estrangulada. El informe completo puede tardar aún semanas y será el que afine de forma más certera las causas del deceso.

Motivo económico

Los hechos se pusieron en conocimiento del Juzgado de Instrucción 10 de Málaga. Y tras la identificación llegó la detención. El comisario provincial, Enrique Barón, explicó este pasado miércoles que la mujer falleció días después de la desaparición. Resaltó que no en el mismo día en el que se notó su ausencia. Además, señaló que se cree que el cuerpo estuvo primero en otro lugar y que, pasado un tiempo, el cuerpo sin vida fue arrojado a aquella arqueta.

Según la investigación, la principal hipótesis que baraja la Policía Nacional es que el motivo del asesinato podría ser económico. Además, el propio comisario apuntó a que estaría relacionado con el consumo de estupefacientes del detenido. Las fuentes explican que la propia familia habría asegurado a la Policía que reclamaba dinero constantemente a su madre para drogas y que eso era un conflicto permanente en casa. En la última pelea, Ángela habría sido asesinada.