Trata de cortar el cuello a su hermano en Málaga con un cuchillo panadero La víctima sufrió heridas en el cuello y el pecho por el ataque en un disputa familiar

Una joven ha sido detenida en Málaga por intentar matar a su hermano. Según fuentes consultadas trató de cortarle el cuello con un cuchillo de panadero, de lo que tiene una hoja de sierra con la cortar el pan. La presunta autora de la agresión fue arrestada por la Policía Nacional por un intento de homicidio.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 29 de julio en la zona de Barbarela, a la entrada de Málaga, cerca de la propia Comisaría Provincial de Málaga. Según informa diario Sur la presunta agresión tuvo lugar en el transcurso de una disputa familiar.

Aquella noche, los servicios de emergencia fueron alertados de una pelea en una vivienda. Desde el 112 se destacaron a los servicios operativos. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y de la Nacional.

Al llegar, hallaron a un hombre con heridas de arma blanca después de que, presuntamente, su hermana le hubiese agredido en el cuello y en el pecho con un cuchillo de sierra, de los que se usan para cortar el pan. Debido al tipo de arma las lesiones de la víctima no fueron profundas y no revestían gravedad.