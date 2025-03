De la Torre responde al alcalde de Sevilla por la Capitalidad: «Es absurdo; pagaríamos todos en beneficio suyo»

No han pasado ni 24 horas y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ya tiene enfrente al primer detractor de su apuesta por reclamar la Ley de Capitalidad. Su homólogo malagueño, Francisco de la Torre, no ha cambiado un ápice su postura respecto a un asunto que ya le valió un fuerte encontronazo con su compañero de partido y entonces alcalde de la capital andaluza, Juan Ignacio Zoido. «Es absurdo y no tiene ni pies ni cabeza», ha asegurado De la Torre, que ve en este reconocimiento «un costo» que pagarían todos los andaluces para beneficio exclusivo de Sevilla.

En declaraciones a ABC, el regidor ha apuntado que «nunca» entenderá que desde la ciudad hispalense, «sea el alcalde que sea», se plantee una compensación económica por ser capital administrativa de la autonomía. Una circunstancia, que a ojos de De la Torre, «no tiene más que ventajas» para la ciudad.

Su respuesta llega después de que Muñoz haya anunciado que esta medida estará dentro de la batería de propuestas que planteará al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la primera reunión bilateral que mantendrán una vez constituido el Gobierno autonómico.

El reconocimiento supondría un paraguas legal en materia de gestión para Sevilla, que gozaría de un mayor grado de independencia en términos de competencias y financiación. Una prerrogativa a la que el alcalde de Málaga no encuentra justificación.

Según De la Torre, las circunstancias actuales ya han beneficiado en términos económicos a Sevilla de manera «brutal» a cuenta, por ejemplo, de los «miles de funcionarios autonómicos que tiene por acoger los servicios centrales» y que disfrutan, además, de un nivel salarial más alto que los funcionarios del resto de provincias pese a estar en igualdad en rango administrativo.

«Si lo que aluden es que la población del área metropolitana utiliza los servicios de la ciudad; si pide una compensación por ello, se tendrían que hacer unas normas válidas para el resto de ciudades que tengan casos equivalentes de espacios metropolitanos», ha valorado el regidor, que ha instado a Muñoz a hacer «planteamientos globales» y no andar «buscando más recursos porque sí».

«Problemas económicos tenemos todos los ayuntamientos de España y de Andalucía», ha subrayado antes de pedir al alcalde sevillano que, en lugar de sacar esta iniciativa del cajón, trabaje para que el Gobierno central «compense» a los consistorios por el dinero perdido tras la anulación del impuesto de la plusvalía.

Francisco de la Torre ha cuestionado los argumentos de Muñoz para poner sobre la mesa la Ley de Capitalidad y ha sostenido que las transferencias de competencias y todo lo relacionado con los presupuestos son asuntos que se deberían haber abordado «en el origen de la autonomía», cuyo carácter centralista -ha dicho- «es un error de partida».

En este sentido, ha criticado que los socialistas no tuvieran la «visión» necesaria en el arranque de la autonomía para haber descentralizado una administración que durante años «ha funcionado mal» en servicios que al final han tenido que asumir los ayuntamientos. «¿Quién ha hecho viviendas en Málaga durante los años de gobierno del PSOE? Nosotros, no la Junta», ha puesto como ejemplo.

Para el regidor, Sevilla cuanta con una doble ventaja. Por un lado, la de ser capital. Por otro, los beneficios que le ha reportado el propio centralismo. Y aquí ha vuelto a sacar a colación la plantilla de funcionarios. «A lo mejor la autonomía se hubiera ahorrado la mitad de ellos en gasto si se hubiera utilizado inteligentemente el territorio».