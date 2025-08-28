El ticket viral de 61 euros por «dos horas» en un parking de Marbella El importe del estacionamiento en plena milla de oro ha desatado la polémica en redes sociales y suma ya 2,2 millones de reproducciones

El vídeo que ha compartido en TikTok Nagore Robles junto a tres amigos, sorprendidos ante un tique de aparcamiento de 61€, se ha viralizado y ha abierto un debate sobre el precio del estacionamiento en la Costa del Sol. En la grabación, el grupo alterna risas e incredulidad, «¿cuánto hemos estado? ¿una hora? ¿dos horas?», y uno de ellos urge: «págalo ya, que está sumando y vamos a llegar a setenta euros». Robles ha sostenido que el coche estuvo «dos horas», aunque en el material gráfico compartido por la colaboradora televisiva muestra que la entrada se produjo en torno a las 22:24 y la salida pasada la 1:00, lo que aproxima la estancia a las tres horas. Esta horquilla temporal sí encaja con el importe final del tique.

El aparcamiento en cuestión se ubica frente al Hotel Alanda, junto a Puente Romano, en plena milla de oro de Marbella. La localización no es un detalle menor: se trata de una de las áreas más exclusivas del municipio, con tarifas de rotación por minuto y por hora entre las más elevadas de la Costa del Sol. Esa circunstancia, unida a una permanencia más larga de la que se afirmó inicialmente, ayuda a entender por qué la cifra ha resultado tan llamativa en el vídeo que ya acumula 2,2 millones de reproducciones en redes sociales.

Para dimensionar el caso, conviene mirar cuánto cuesta aparcar dos horas en los principales parkings subterráneos del término municipal. En el centro, Indigo Avenida del Mar ronda los 5,00 € (2,50 €/h), mientras que Parkia Plaza de la Victoria se sitúa en torno a 9,60€ en temporada alta. También en el casco urbano, APK2 El Molino fija 11,25€ para ese tramo, con una hora de recarga de vehículo eléctrico gratuita y un máximo diario de 29,95€. Ya en Puerto Banús, Saba (Plaza Antonio Banderas) mueve la franja de dos horas entre 9€; el Parking Marina Banus marca 5,00 € (2,50 €/h), y el aparcamiento del C.C. Cristamar eleva el coste a alrededor de 20,00 € (en torno a 10 €/h), con un máximo de 64,00€ por 24 horas. En el extremo opuesto, el estacionamiento del centro comercial La Cañada se mantiene gratuito para visitantes.

Las diferencias responden a varios factores. La zona condiciona el precio, no es lo mismo aparcar en una superficie comercial que a escasos metros de comercios y restaurantes de lujo, y la temporada también pesa: en verano, varias instalaciones incrementan sus tarifas. A ello se suman bonificaciones y techos de gasto que conviene vigilar: topes diarios que abaratan estancias largas, descuentos por consumo en comercios asociados, promociones por uso de aplicaciones móviles y tramos nocturnos con precios reducidos o incluso gratuitos.

Con estos datos sobre la mesa, la conclusión es evidente: para 120 minutos el precio del estacionamiento en Marbella suele oscilar entre la gratuidad y algo más de 20 euros, muy lejos de los 61 euros del tique viral. Esa cifra solo se explica por una permanencia más larga de lo declarado y, sobre todo, por tratarse de una de las zonas más exclusivas del municipio, donde no es extraño que las tarifas superen los 15 euros por hora.

La recomendación práctica es sencilla y puede ahorrar sustos: antes de estacionar, comprobar la tarifa vigente, posibles suplementos de temporada y las bonificaciones disponibles en la web del aparcamiento elegido. Así, el visitante sabrá qué esperar y evitará que el precio del 'parking' acabe siendo otra sorpresa del verano.