El tenso momento del casting de OT en Málaga que dejó a todos sin aliento: «¿Qué creéis que os voy a decir?»

El casting de Operación Triunfo (OT) en Málaga no ha dejado indiferente a nadie. Nervios, risas, abrazos, lágrimas... Todos los participantes han dado lo mejor de sí mismos para optar a una plaza en la academia. Sin embargo, la tensión también se ha podido palpar en el ambiente cuando Noemí Galera, la directora del casting de Gestmusic se dirigió a algunos candidatos: «¿Qué creéis que os voy a decir?», preguntó.

El momento de tensión en el casting de OT en Málaga

Los candidatos iban presentándose ante el jurado por grupos y todo sucedió en el grupo 5. En el momento del veredicto, Noemí Galera citó tres nombres: Elena, Lea y Lara. Las chicas empezaron a celebrar su supuesta preselección para OT. Sin embargo, la responsable del casting cesó fulminantemente la alegría de las candidatas: «Todavía no he dicho nada». Los rostros de las aspirantes se desencajaron y la tensión se mascaba en la sala.

Tras algunas palabras de disculpas por la prematura celebración por parte de las chicas, Galera les lanzó la pregunta: «¿Qué creéis que os voy a decir?». Elena, Lea y Lara no saben qué responder y Galera insiste en su interrogación. Finalmente, Lara responde con nervios: «A ver, hemos estado muy divertidas, ¿no?». No recibe respuesta y Lea se desespera: «¿Sí o no?». El silencio por respuesta. No puede más y exclama: «¡Por favor!».

La respuesta de Noemí Galera en el casting de OT en Málaga

Tras unos segundos de suspense, Noemí Galera rompió su silencio y pronunció las palabras que Elena, Lea y Lara esperaban: «Seguís en el casting». Las chicas comenzaron a abrazarse con euforia. La tensión había desaparecido por completo dando paso a la alegría. La academia de Operación Triunfo está un paso más cerca.