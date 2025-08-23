La Feria de Málaga migra del Centro al Real: «Se ve menos gente vestida de flamenca»

La fotografía de esta Feria de Agosto deja una sensación que repiten voces muy distintas, pandas, comerciantes, hosteleros, cocheros y caseteros: la Feria del Centro congrega a mucha menos gente que otros años. El diagnóstico se repite con matices en todos ellos: ... el tirón del Real en horario diurno, la reducción de pasacalles y actividades, la contención del gasto y unos horarios más cortos en el Centro han vaciado parcialmente unas calles que hace no tanto eran el corazón del festejo. «No hay comparación con otros años», apuntan Lola y Toñi Rebollo, de la panda Coto Tres Hermanas, que han observado «que la feria de día se está trasladando al Real».

Entre quienes viven la feria desde la barra y el plato, el testimonio de Araceli Fernández, que lleva más de veinte años trabajando en estas fechas, y es responsable del restaurante La Subasta. «Ahora viene una cuarta parte de lo que venía antes. La feria del centro ha caído mucho», afirma. Su negocio se sigue llenando por «precio y producto», no por el tirón de público en el casco histórico. Para Fernández, el problema es de modelo: «Se están llevando todas las actividades al Real», y eso empuja tanto a malagueños como a turistas fuera del Centro. Su petición es nítida: «No solo existe el Real, también está la Feria del Centro, es necesario que vuelvan a darle la importancia que merece».

Araceli Fernández posa junto a otro empleado del restaurante La Subasta Alejandro Trujillo

El comercio de proximidad es uno de los termómetros más fiables. Sergio Díaz, con casi quince años al frente de un puesto de souvenirs en el casco histórico, es tajante: «Está viniendo menos gente, pero tiene su porqué». Este veterano del centro achaca la caída a una cadena de decisiones que, a su juicio, han ido «quitando el pasacalle, la música, el horario y las plazas aledañas».

Al mismo tiempo, Díaz reconoce que la eliminación del botellón y de las bebidas en la vía pública ha mejorado la convivencia, «se puede pasear mejor, no hay gente meando por las calles», y ha pedido un impulso de actividades culturales que animen el Centro. Eso sí, sin volver a los excesos.

El pulso musical, charangas, coros y grupos rocieros, sale una y otra vez en las conversaciones. Un grupo de amigos encabezado por Antonio Hermoso y Beli Gómez lamenta «la poquita gente» en el Centro y señala que «los grupos de charanga que animaban mucho» se han perdido y que los grupos rocieros también están desapareciendo. Para ellos, si desparecen esas cosas del Centro, parte del público migra al Real.

A esa pérdida de chispa se suma el factor económico. Jesús, conocido como «el Pachanda» y con tres décadas de oficio como cochero, ha notado «menos ambiente» y un cliente nacional que «viene gastando muy poco». Muchos turistas españoles rehúyen servicios si el precio ronda los 30 euros por unos 25-30 minutos y asevera: «Este año se ve menos gente vestida de flamenca». En su experiencia, la preferencia por el Cortijo de Torres tira hacia allí a buena parte del público, «pero incluso en el Real hay menos gente también este año», ha observado.

La identidad de la Feria del Centro, lo que la distingue y la hace «de los malagueños», aparece con fuerza en voces jóvenes. El diseñador Cristian Padilla defiende que «la Feria del Centro es la más bonita» y que «es la esencia de los malagueños». Por eso reclama más «movimientos, coros, verdiales» y un empuje decidido a la moda flamenca: «Que las mujeres y hombres se vistan es un decoro para el turismo».

La panda Coto Tres Hermanas, Lola y Toñi Rebollo, coinciden en la feria de día, año tras año, se traslada con más fuerza al Real, con la ventaja de espacios amplios y una logística más cómoda. Este argumento se repite a menudo entre quienes comparan ambos escenarios.

La panda Coto Tres Hermanas bailando verdiales en el Centro de Málaga Alejandro Trujillo

En el Real, la preferencia es clara para parte de la juventud. Jesús Vera, de 23 años, peluquero de Málaga, destaca que hay «más ambiente festivo, casetas con música en directo y ese aire de feria de toda la vida», con gente «de todas las edades» y «más tradición». Marina Bazán, de 22 años, señala que en el Real «todo está mejor organizado», y sin «el agobio de las calles abarrotadas del centro», una feria «completa» de día y de noche. José María Ruiz, promotor rondeño de 66 años, valora la comodidad para quien llega de fuera: aparcamiento, casetas con sitio para sentarse y conversación, y convivencia intergeneracional que él identifica con «el ambiente auténtico» del Real.

La hostelería de caseta aporta otra clave operativa. Juan Rambla, socio responsable de la caseta Amigos de Siempre Así y empresario con presencia también en el Centro, confirma «un incremento de la afluencia» en el Real, pero señala dos trabas que, a su juicio, merman el conjunto: que no se permita abrir casetas antes de las 14.00 horas, «se pierde clientela de los caballistas que llegan antes», y que el cierre temprano del Centro dificulta que el Real pueda asumir a toda la gente que viene del casco histórico. Es un detalle de gestión que afecta a los vasos comunicantes de la Feria, y que se puede apreciar en las colas de hasta una hora que presentan algunas casetas del recinto.

Colas para entrar una caseta en el Cortijo de Torres Alejandro Trujillo

La Feria del Real ha ganado peso, confort y programación; el Centro requiere un plus para recuperar su pulso. También hay factores físicos. Entre mayores y familias, el calor aprieta en el Real a mediodía; aunque por la noche es más llevadero. En cambio, en el Centro se «está más fresquito», como recuerda el grupo de Hermoso y Gómez, lo que refuerza el papel del casco histórico como feria de día, siempre que haya actividades que hagan que merezca el paseo. Ahora que la fiesta acabó en este 2025, la Feria del Centro no se ha terminado, pero sí se está quedando sin alma.