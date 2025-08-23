Suscríbete a
La Feria de Málaga migra del Centro al Real: «Se ve menos gente vestida de flamenca»

Comerciantes, peñas y veteranos detectan menos público en el casco histórico y apuntan a causas concretas: horarios más cortos, menos pasacalles y un traslado del ambiente diurno al Real

En el Real, por el contrario, hay colas en las casetas y los asistentes aluden a la comodidad de tener toda la feria de día y de noche en un mismo lugar

La Calle Larios del casco urbano de Málaga con menos gente que en pasadas ediciones de la Feria
La Calle Larios del casco urbano de Málaga con menos gente que en pasadas ediciones de la Feria
Alejandro Trujillo

Málaga

La fotografía de esta Feria de Agosto deja una sensación que repiten voces muy distintas, pandas, comerciantes, hosteleros, cocheros y caseteros: la Feria del Centro congrega a mucha menos gente que otros años. El diagnóstico se repite con matices en todos ellos: ... el tirón del Real en horario diurno, la reducción de pasacalles y actividades, la contención del gasto y unos horarios más cortos en el Centro han vaciado parcialmente unas calles que hace no tanto eran el corazón del festejo. «No hay comparación con otros años», apuntan Lola y Toñi Rebollo, de la panda Coto Tres Hermanas, que han observado «que la feria de día se está trasladando al Real».

