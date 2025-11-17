Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
La Cartuja será sede de las tres próximas ediciones de la final de la Copa del Rey

Siete operaciones de cara y pasaporte falso: Así se ocultaba en España el 'Pipo' Chavarría

El Gobierno de Ecuador lo considera el narco más peligroso y era uno de los más buscados de Sudamérica

Las autoridades de su país le achacan la comisión de 400 muertes con el cártel de Los Lobos

Fue detenido en Málaga cuando llegaba de un viaje a Marruecos por la Udyco de la Policía Nacional

El traficante detenido por la Policía
El traficante detenido por la Policía ABC
J. J. Madueño

J. J. Madueño

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ecuador sabía que era mentira y que El 'Pipo' Chavarría no estaba muerto. No conocían su aspecto, ni tampoco su ubicación. De acuerdo con las declaraciones del ministro de Interior de Ecuador en TC Televisión, el narco se había operado la cara hasta ... en siete ocasiones para no ser reconocido. Y además, estaba muerto. De hecho, según la documentación oficial del país estaba fallecido. Así reza en un parte de defunción de 2021, que explica el deceso del sujeto por infarto mientras estaba infectado por covid.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app