Siete operaciones de cara y pasaporte falso: Así se ocultaba en España el 'Pipo' Chavarría

Ecuador sabía que era mentira y que El 'Pipo' Chavarría no estaba muerto. No conocían su aspecto, ni tampoco su ubicación. De acuerdo con las declaraciones del ministro de Interior de Ecuador en TC Televisión, el narco se había operado la cara hasta ... en siete ocasiones para no ser reconocido. Y además, estaba muerto. De hecho, según la documentación oficial del país estaba fallecido. Así reza en un parte de defunción de 2021, que explica el deceso del sujeto por infarto mientras estaba infectado por covid.

Sin embargo, en Ecuador, debido a unas escuchas intervenidas por la Policía, sabían que estaba en Europa y sospechaban que residía en España. aunque se movía por el continente y África. Pese a su desaparición, la Policía le achaca que gestionara desde España las operaciones de todo un cártel del narcotráfico, así como mandar a matar rivales y personas incómodas.

Su careta se cayó este fin de semana. La Unidad de Crimen Organizado y Drogas (Udyco) de la Policía Nacional lo arrestó en Málaga. Chavarría era en España Danilo Fernández. Viajaba con pasaporte falso, donde rezaba que era natural de Maracaibo (Venezuela). Con esa identidad fue a Marruecos con total impunidad, pero al entrar por la aduana de Málaga lo estaban esperando. En España fue detenido por falsedad documental.

Un delito menor comparado con lo que se le achaca en Ecuador, donde se le sitúa en la cúspide de uno de los cárteles más importantes: Los Lobos. Una organización catalogada como narcoterrorista, que ha sido la responsable de varios coches bomba con la intención de amedrentar al Gobierno de Ecuador en las revisión de las políticas penitenciarias.

El propio ministro de Interior de Ecuador, John Reimberg, aseguró que tras fingir su muerte, sacó una nueva identidad en Venezuela, para luego registrarse y obtener pasaporte en Colombia. Así es como se ha constatado viajó a España en 2022 para no ser detenido en su país. No quería volver a prisión.

«Dirigía un amplio esquema de narcotráfico y delictivo en Países Bajos, Italia, Alemania, México y Colombia, con conexiones directas al Cártel Nueva Generación Ecuador (CNGE) y alianzas con carteles mexicanos, colombianos y europeos«, añadió el ministro ecuatoriano.

Según Reimberg, el detenido cuenta con un importante catálogo de delitos en su país como plagio con muerte, narcotráfico, delitos contra la vida, robo o lesiones. El Gobierno de Ecuador le presume 400 muertes, entre ellas las de algunos políticos.

El comandante de la Policía, Pablo Vinicio Dávila, añadió que se lo vincula al control de rutas del narcotráfico junto al cártel Jalisco Nueva Generación, que es uno de los más peligrosos de México, además de operaciones de minería ilegal, graves hechos delictivos y colocación de coches bomba.

Este jefe policial añadió, además, tiene antecedentes desde el año 2004 por robo, asociación ilícita, narcotráfico, sicariato, atentados terroristas y masacres carcelarias. Estuvo encarcelado de 2011 a 2019. Desde prisión manejaba a Los Lobos. Ahora volverá a la cárcel en su país cuando sea extraditado.