Ni sevillanas ni rumbas: esta es la música folclórica de la Feria de Málaga

Los verdiales están muy presentes en la Feria de Málaga

En Andalucía, no hay feria, romería u otra fiesta popular que se precie en la que no se canten sevillanas o rumbas. En la Feria de Málaga también se cantan y bailan en numerosas casetas, llenando de alegría el Real y el centro histórico. Sin embargo, la provincia cuenta con un cante y baile propios que forman parte de su identidad: los verdiales de Málaga. Este fandango milenario es una joya del folclore andaluz que, aunque no es la música más habitual en la Feria, cada año gana protagonismo como símbolo cultural único de la provincia.

¿Qué son los verdiales de Málaga?

Los verdiales son un fandango campesino con siglos de historia, interpretado con un conjunto instrumental conocido como panda de verdiales. Incluye violín, guitarras, pandero, platillos, castañuelas y, en ocasiones, laúd o bandurria. Además de los músicos y cantaores, la panda cuenta con un alcalde que marca el inicio y final de cada pieza, y un abanderao que baila con una bandera, aportando color y movimiento a la actuación.

Orquestina de una panda de verdiales de Málaga Francis Silva

Este folclore tiene su origen en zonas como los Montes de Málaga, el Valle del Guadalhorce y la Axarquía. Se ha transmitido de generación en generación sin perder su esencia, lo que lo convierte en uno de los estilos musicales más antiguos y vivos de Europa. Su carácter colectivo, la energía del baile y el brillo de los trajes lo hacen inconfundible.

Los estilos de verdiales de Málaga

Los verdiales se dividen en tres estilos principales. Cada uno se asocia a un área geográfica concreta y con características propias en ritmo, instrumentación y baile. Todos comparten la misma raíz, pero las diferencias son tan marcadas que cualquier aficionado reconoce el estilo con solo escucharlo.

Cada estilo refleja la historia y el carácter de la zona donde se desarrolló. El compás, el protagonismo de los instrumentos o la agilidad del baile son aspectos que varían entre ellos. Esta diversidad hace que los verdiales sean una tradición especialmente rica y versátil dentro del folclore andaluz.

Estilos de verdiales en Málaga Estilo Almogía . Rápido y enérgico. Destaca por el repiqueteo de los platillos y un pandero con rasgueos. El baile es muy ágil y vistoso, con el lucimiento del «baile de la bandera».

Estilo Montes . Pandero grande con golpes secos y protagonismo de las castañuelas. Es el más ligado a los Montes de Málaga y se reconoce por su compás firme y constante.

Estilo Comares. El más rico musicalmente. Predominan las cuerdas con guitarras, laúdes y bandurrias punteadas. El baile es elegante y permite mayor variedad de posturas.

Los verdiales en la Feria de Málaga

Una panda de verdiales durante la Fiesta de los Verdiales, que se celebra en diciembre Jon Nazca (Reuters)

En la Feria de Málaga, las sevillanas y rumbas siguen siendo los géneros más escuchados. Sin embargo, los verdiales han encontrado su espacio en la programación oficial. Las pandas actúan tanto en el Real como en el centro histórico, ofreciendo al público la oportunidad de descubrir un folclore profundamente ligado a la provincia.

Estas actuaciones incluyen los tres estilos principales y, en algunos casos, explicaciones para que el público pueda diferenciar compases, instrumentos y tipos de baile. Así, la Feria se convierte en un escenario donde la tradición y la modernidad conviven, mostrando que Málaga tiene un patrimonio musical propio que merece ser conocido y valorado.

Programación de verdiales en la Feria de Málaga 2025

La programación de verdiales en la Feria de Málaga 2025 incluye actuaciones diarias de pandas en el Real, en casetas de peñas y asociaciones culturales, y en escenarios habilitados en plazas del centro histórico. Estas actividades están diseñadas para que tanto los malagueños como los visitantes puedan disfrutar de este folclore en un ambiente festivo.

Sábado, 16 de agosto De 13:00 a 17:00 horas. FIESTA DE VERDIALES. En la calle Marqués de Larios. Actuaciones de las pandas La Axarquía (estilo Comares) y Manolo Reina (estilo Montes).

22:00 horas. CASETA DE LOS VERDIALES. Fiesta malagueña de verdiales. Actuaciones de las pandas Montes de Guadalmedina (estilo Montes) y El Sexmo (estilo Almogía).

Domingo, 17 de agosto De 13:00 a 17:00 horas. FIESTA DE VERDIALES. En la calle Marqués de Larios. Actuaciones de las pandas Primera de Comares (estilo Comares) y Los Lagares (estilo Almogía).

22:00 horas. CASETA DE LOS VERDIALES. Fiesta malagueña de verdiales. Actuaciones de las pandas Raíces de los Moras (estilo Almogía) y El Borge (estilo Comares).

Lunes, 18 de agosto De 13:00 a 17:00 horas. FIESTA DE VERDIALES. En la calle Marqués de Larios. Actuaciones de las pandas El Capitán (estilo Almogía) y Primera de Benagalbón (estilo Montes).

22:00 horas. CASETA DE LOS VERDIALES. Fiesta malagueña de verdiales. Actuaciones de las pandas Jotrón y Lomillas (estilo Montes) y Arroyo Conca (estilo Comares).

Martes, 19 de agosto De 13:00 a 17:00 horas. FIESTA DE VERDIALES. En la calle Marqués de Larios. Actuaciones de las pandas Moclinejo (estilo Montes) y San Lorenzo Mártir (estilo Almogía).

22:00 horas. CASETA DE LOS VERDIALES. Fiesta malagueña de verdiales. Actuaciones de las pandas Primera del Puerto de la Torre (estilo Montes) y Raíces de Málaga (estilo Montes).

Una malagueña bailando por verdiales en la Romería de la Virgen de la Victoria que inaugura la Feria de Málaga Jorge Zapata (EFE)

Miércoles, 20 de agosto De 13:00 a 17:00 horas. FIESTA DE VERDIALES. En la calle Marqués de Larios. Actuaciones de las pandas Santo Pítar (estilo Montes) y Coto Tres Hermanas (estilo Almogía).

22:00 horas. CASETA DE LOS VERDIALES. Fiesta malagueña de verdiales. Actuaciones de las pandas Primera de los Montes (estilo Montes) y Almogía (estilo Almogía).

Jueves, 21 de agosto De 13:00 a 17:00 horas. FIESTA DE VERDIALES. En la calle Marqués de Larios. Actuaciones de las pandas San Isidro de Periana (estilo Comares) y La Torre (estilo Montes).

22:00 horas. CASETA DE LOS VERDIALES. Fiesta malagueña de verdiales. Actuaciones de las pandas Santa Catalina (estilo Montes) y Raíces de Almogía (estilo Almogía).

Viernes, 22 de agosto De 13:00 a 17:00 horas. FIESTA DE VERDIALES. En la calle Marqués de Larios. Actuaciones de las pandas Aires del Torcal (estilo Almogía) y La Torre (estilo Montes).

22:00 horas. CASETA DE LOS VERDIALES. Fiesta malagueña de verdiales. Actuaciones de las pandas Bataná (estilo Montes) y Los Moras (estilo Almogía).

Sábado, 23 de agosto De 13:00 a 17:00 horas. FIESTA DE VERDIALES. En la calle Marqués de Larios. Actuaciones de las pandas La Cepa (estilo Montes) y Los Lagares (estilo Almogía).

22:00 horas. CASETA DE LOS VERDIALES. Fiesta malagueña de verdiales. Actuaciones de las pandas Raíces de Málaga (estilo Montes) y Los Moras (estilo Almogía).

Los verdiales son mucho más que música y baile: representan la memoria viva de Málaga y su identidad cultural. Aunque su escenario natural sigue siendo el ámbito rural, su presencia en la Feria de Málaga 2025 confirma que esta tradición milenaria sigue creciendo y adaptándose sin perder su esencia. Entre sevillanas, rumbas y fandangos, los verdiales recuerdan que la provincia tiene un sonido propio y único en Andalucía.