Víctor Sánchez, tras ser despedido del Málaga, dice que fue «extorsionado» y que es una «víctima»

No están siendo buenos momentos para Víctor Sánchez del Amo, ya exentrenador del Málaga Club de Fútbol. El técnico conoció el sábado que no seguiría al frente del equipo. El Málaga se acoge a un agravio a su imagen para destituirle, pero Víctor Sánchez no está de acuerdo con el devenir de los acontecimientos. «Quiero manifestar mi más absoluta disconformidad con la resolución unilateral de las nuestras relaciones laborales», explica en un comunicado difundido por el técnico este domingo.

En el mismo documento, el entrenador explica que es «víctima de un delito de extorsión y contra la intimidad» , que está siendo investigado por el Grupo de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. «Al tratarse de una captación no consentida de unas imágenes de mi ámbito privado, que posteriormente fueron difundidas ante la negativa a abonar una cantidad de dinero», señala el técnico. Ante esto, expresa su tristeza porque no se le permita continuar al frente del equipo y muestras su agradecimiento por la acogida entre la afición.

El Málaga anunció el sábado el despido definitivo de Víctor Sánchez del Amo, que estaba apartado del club desde el pasado martes, cuando se filtró a través de las redes sociales el vídeo privado del entrenador de contenido sexual. «El Málaga ha realizado sus mejores esfuerzos para poder resolver de manera amistosa la situación existente a través de intensas negociaciones con Víctor», aseguraba el club.

«Sin embargo, a pesar de los continuos e incesantes esfuerzos realizados por el club, no ha sido posible llegar a una separación amistosa », remarcó la entidad en otro comunicado. El Málaga también anunció que Sergio Pellicer, entrenador del filial, asumirá el mando del primer equipo hasta la contratación de un nuevo entrenador

En la misiva, donde se explica el despido del técnico, tras ser víctima de una extorsión y con un detenido por difundir las imágenes robadas al entrenador, se explicaba que era por «causas disciplinarias de conformidad con la normativa aplicable». «El club ha tomado esa decisión considerando los graves daños causados a la institución por los recientes eventos extra-deportivos , al objeto de minimizar su impacto en el equipo», afirmaba el Málaga.