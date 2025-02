Vecinos en pie de guerra por una planta solar de 15 millones de euros en Archidona

Los vecinos de la pedanía Huertas del Río de Archidona están en pie de guerra. Este pasado martes entregaron en el Ayuntamiento 2.000 firmas contra la construcción de una planta solar cerca de sus domicilios. La instalación de la compañía Watt Development tiene todos los informes favorables para su ejecución, tanto del Consistorio como de la Junta de Andalucía, pero se ha convertido en un quebradero de cabeza. Sobre todo por el cambio de criterio del Gobierno local del PSOE , desde que pidió la empresa licencia de obras el 28 de junio. Primero el Consistorio lo aprobó en 2017, para luego intentar tumbarlo con argucias legales en los últimos meses.

Se trata de una instalación a ambos lados de la A-92, siendo la parte sur la más cercana a las viviendas. Esta arranca a sólo 25 metros de las casas y supone un 40 por ciento del proyecto. La parte norte está al otro lado de la autovía y rodea a la subestación eléctrica de Endesa donde se conectará para suministrar energía. La planta es una inversión de 15 millones de euros , supone 100.000 horas de trabajo en su construcción y tiene planes agrícolas para zona o de conservación de especies autóctonas. Además, sería colindante con otra instalación similar enganchada en 2008 en ese mismo punto. El problema para los vecinos es la cercanía a las viviendas.

Cuando arrancó la tramitación, el Consistorio no tenía ninguna normativa para separar este tipo de infraestructuras de los cascos urbanos. La arquitecta municipal, viendo otras instalaciones similares, exigió que las placas se retiraran de las paredes 25 metros . La empresa ideó una barrera vegetal para que las placas no se vieran desde los domicilios y comenzó la tramitación, que ha ido pasando sus fases sin problemas. Sin embargo, en enero de 2020 el Consistorio se posicionó con los vecinos y maniobró para que la planta se distanciara un kilómetro , que requería empezar el proyecto de cero.

Los miembros de la plataforma entregaron 2.000 firmas en el Ayuntamiento ABC

Para ello, hicieron una alegación a su propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para que el proyecto se distanciara esos 1.000 metros. El PGOU fue aprobado la semana pasada, pero la alegación quedó en suspenso por no tener los informes pertinentes. Previendo este varapalo, el propio Consistorio ya había hecho un recurso de alzada al proyecto para tratar de ganar tiempo. Y es que tiene hasta el 28 de agosto para responder a la licencia de obras , si no el silencio administrativo podría hacer que comenzaran a construir.

Para trata de bloquear hasta esa fecha, por si el recurso del Consistorio era rechazado, los propios vecinos se han organizado para presentar decenas de recursos contra el proyecto de la planta . El objetivo es que el 28 de agosto no pueden iniciarse las obras, puesto que si no la planta, que tiene ya todos los permisos, sería imparable. La otra opoción es retrasarla cinco años, para que cumpla el plazo en el que tiene que estar lista y no pueda engancharse a la red eléctrica.

Este es el segundo proyecto millonario que se bloquea en esta comarca malagueña. La otra fue la embotelladora de Antequera. A mediados del pasado mes de junio, la compañía malagueña Inversiones Domago desistió de levantar esta planta ante el boicot de los alcaldes de PSOE y Adelante de los pueblos limítrofes. La compañía perdió 4,5 millones de euros ya invertidos. Y la zona, una inversión que también iba a rondar 15 millones y generaría en torno a 100 empleos.

