Las playas se reinventan para el verano 2.0 de la pandemia

Los millones de turistas que llegaban en 2019 al Aeropuerto de Málaga no están desembarcando en este segundo verano de pandemia. Excepto en momentos puntuales, las playas, chiringuitos, parques de atracciones o espectáculos no se llenan de personas buscando una opción de ocio. Las ... economías familiares están resentidas y las empresas están teniendo que adaptarse , inventar, aplicar normativas, muchas veces elevando costes para sacar la misma rentabilidad. Las profesiones de verano, que sacan la mayor parte de su sustento durante los meses de la temporada alta o solo existen en ese período, buscan nuevas fórmulas para poder sobrevivir a un virus que ha cambiado a la sociedad .

Salvador de los Ríos manejando uno de sus drones J.J.M.

«Hemos encontrado una oportunidad en el control de aforos en las playas»

Salvador de los Ríos es piloto de drones de salvamento en Aerolíneas de Andalucía, que llevan prestando servicio casi una década en la Costa del Sol. En su puesto en la playa hay dos drones. El más grande es uno equipado con dos chalecos que se lanzan al mar cuando un usuario de la playa está en apuros. «Este año no hemos hecho rescates, pero sí hemos tenido que mandar el dron para avisar a alguien que diera la vuelta al llegar a la boya que limita la zona de baño o para comprobar que algunos bultos que flotaban en el mar no fueran personas», afirma Salvador de los Ríos.

Un aparato más pequeño sirve para efectuar controles de población «Con la pandemia hemos encontrado una oportunidad de negocio con los recuentos de aforos en las playas» , explica De los Ríos, que asegura que las imágenes del dron se suben a un sistema con inteligencia artificial que reconoce cuantas personas hay en ese momento. Dice que hay buena afluencia, pero que no ha habido que desalojar ningún día.

Diego Pino en la entrada de su chiringuito J.J.M.

«Para dar una comida el trabajo se multiplica por tres»

Diego Pino ‘Barri’ es un histórico de las playas de Fuengirola. Su chiringuito Bikini Beach lleva más de tres décadas a los pies del Castillo Sohail. Desde allí ha intentado capear la pandemia con 15 empleados que son fijos discontinuos. «Hay que cambiar distancias, aforos, los convoyes para las ensaladas no sirven, tienes que desinfectar las mesas… Para misma comida que dabas en 2019 ahora multiplicas el trabajo por tres», lamenta este hostelero, que en plena ebullición de un sábado de playa canta comandas desde una pizarra entre la cocina y la barra.

Además, no hay clientes todos los días. «Los fines de semana sí son buenos. Está todo lleno. Pero entre semana hay días que no sacamos para pagar», señala ‘Barri’, que asegura que las hamacas se están llevando la peor parte. «Los clientes son reacios y exigen una distancia. Tengo un parque de 90, pero solo estoy montando 60 para poder dar un servicio seguro» , añade el hostelero, quien explica que muchos clientes fieles se han visto golpeados por la crisis y no están llegando de vacaciones.

Daniel Salinas en una de sus atracciones J.J.M.

«Los mismo tienes un martes bueno, que un sábado no hay nadie»

Daniel Salinas está al frente de una empresa de ocio infantil junto a su padre, tienen tres pequeños parques de atracciones para niños en la Costa del Sol, dos de ellos en Puerto Marina en Benalmádena. Allí reconoce que han tenido que adaptar la empresa familiar. «Antes no trabajaba en todo el verano, pero ahora estoy aquí. No sabes qué va a pasar, si te van a cerrar o no . No puedes contratar a nadie extra, porque puede que te cierren mañana y no tengas dinero para pagarle», asegura Salinas, que dice que los turnos los cubren su padre, su hermana y él mismo.

En su parque se desinfectan las atracciones después de cada cliente, es obligatorio mascarilla y proporcionan gel para los pequeños cuando acaban el turno dentro de las camas elásticas, los ‘jumping, las colchonetas o los coches de batería. Toda precaución es poca en un sector que ha estado la mayor parte de la pandemia sin actividad y que ve como el verano no acaba de despegar. «Es extraño. En 2019 había gente todos los días. Los fines de semana suelen ser mejores, pero lo mismo te llega un martes muy bueno y luego te ves un sábado con cuatro niños», afirma Salinas, que explica que la facturación este verano está siendo un 50 por ciento de lo que sería un verano sin pandemia.

Rubén Fernández en su oficina de Marenostrum Fuengirola J.J.M.

«La gente es reacia a ir a espectáculos por el miedo que se le ha inculcado»

Rubén Fernández es jefe de operaciones del festival Marenostrum Fuengirola. Este año ha abandonado Asturias durante cuatro meses para hacerse cargo de todo el control de taquillas, barras, viajes, hoteles… Entre sus cometidos ha estado desarrollar el evento con dos burbujas para hacer el primer concierto masivo sin distancia de seguridad en el que se permitía bailar. Un evento para el que se hicieron más de 1.726 test previos para cribar a todos los asistentes y descartar a los positivos. «Nos quedamos parados en casa, pensado que el virus iba a pasar rápido y cancelamos todo 2020» , recuerda Fernández, quien explica que encerrados y sin trabajo buscaron fórmulas. «No sé si por ganas o por necesidad comenzamos a inventar proyectos con burbujas, con áreas estancas, divididos por sectores…», añade.

Así ha conseguido retomar una actividad como productor y «ver un poco de luz», aunque lamenta la mala gestión de la pandemia. «Estamos cayendo en un bucle que genera incertidumbre y eso nos afecta porque no sabemos si mañana vamos a tener que cancelar todo», añade el jefe de operaciones, que ha detectado que «la gente es reacia a ir a los espectáculos por el miedo que se le ha inculcado con el virus» .

José Antonio Santos limpiando una de las sillas de su puesto J.J.M.

«Antes venían más minusválidos, pero ahora no se fían con el coronavirus»

José Antonio Santos es socorrista asistente de personas con movilidad reducida en una playa de Fuengirola, como mayores o minusválidos. «Antes de la pandemia venían más, pero ahora no se fían. Son de riesgo y, aunque están vacunados, tienen miedo», asegura este socorrista, que dice que el servicio va por reserva previa y que no tienen aglomeraciones, aunque «en la playa hay mucha gente». Por esta razón, trabajan con estrictos protocolos de seguridad, desinfectan los usuarios cada vez que alguien los usa.

Su cometido es hacer posible que estas personas con movilidad reducida puedan entrar en el agua con seguridad. « Si está su familia lo dejamos con ellos, pero no nos vamos . Nos quedamos en la orilla vigilando hasta que las personas deseen salir», añade Santos, quien asegura que siempre les agradecen el servicio y que esté con ellos.

Quintero y Rosas con sus bicicletas en La Cala de Mijas J.J.M.

«No sé si llegamos a los números de 2019, pero está todo lleno

Antonio J. Rosas y David Quintero pertenecer desde hace siete años a la Unidad en Bicicleta de la Policía Local de Mijas. Un departamento que sólo funciona en verano en el núcleo de La Cala. «Lo más duro fue adaptarnos a pedalear con la mascarilla», señala Quintero, quien reconoce que aunque no tenían obligación de ponérsela ellos insistieron en llevarla para dar ejemplo. «Le teníamos que decir a la gente que la llevara y no podíamos hacerlo sin ella», añade Rosas.

Aseguran que la unidad tiene como sentido entrar a lugares donde las patrullas en coche tienen más difícil acceso, como es la Senda Litoral o algunas calas en la playa. Junto al Torreón de la Cala, un lugar emblemático del municipio por el que pasan miles de personas al año, ambos explican que su cometido es el mismo que los de una patrulla de seguridad ciudadana y que han notado que este año hay un incremento de turista con respecto a 2020. «Este año estamos viendo a mucha gente de vacaciones , no sé si llegamos a los números de 2019, pero aquí está todo lleno», remarca Rosas.